“Chelsea a mérité de passer”

05/05/2021

À 23:48 CEST

L’entraîneur du Real Madrid a apprécié devant les caméras de ‘Movistar’ la défaite de son équipe à Stamford Bridge. Zinedine Zidane n’a pas mis de vêtements chauds et a reconnu la supériorité de Chelsea tout au long de la rencontre. “On peut dire qu’ils ont mérité la victoire dans les deux matchs. Nous avons essayé, mais ils ont mérité de passer», a craqué l’entraîneur marseillais.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était précipité vers des joueurs sortant d’une blessure comme Ramos ou Mendy, le Français a déclaré: “C’est une demi-finale. Les joueurs qui ont joué étaient prêts à jouer pendant 90 minutes ou plus. Je suis fier de mes joueurs. Nous sommes arrivés. Jusqu’ici. Un match de la finale. ”

Zidane a admis que ses joueurs arrivaient fatigués en fin de partie et souhaitaient changer de voie pour fournir plus de travail. Cependant, et contrairement à d’autres jeux, l’un des points dans la boîte de merengue était le manque de force dans la zone rivale, comme l’a reconnu son entraîneur. “Quand tu l’as dans le monde du football, tu dois le mettre“, a-t-il affirmé.

Enfin, il a indiqué que le sentiment dans le vestiaire en ce moment n’est pas bon, mais qu’à partir de demain, ils commenceront à réfléchir au match vital qu’ils auront contre Séville dimanche prochain. “Nous ne sommes pas heureux. C’est un moment difficile. Demain, nous retournerons à l’entraînement et penserons à la Ligue”, a-t-il déclaré.