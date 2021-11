Chelsea a mis en place un plan pour battre Liverpool à 40 millions de livres sterling

Chelsea est prêt à intensifier son intérêt pour la cible à long terme Aurélien Tchouameni en janvier, et pourrait essayer de conclure un accord qui ne le verrait pas rejoindre avant l’été, selon TEAMtalk.

Les Bleus ont examiné de près un accord pour Tchouameni plus tôt cette année, mais a plutôt choisi de faire appel à Saul en prêt de l’Atletico Madrid. En effet, Chelsea aurait pu conclure un accord pour moins de 30 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans, mais maintenant l’accord pour l’homme de Monaco dépasse les 40 millions de livres sterling.

On pense que Tchouameni souhaite déménager à Stamford Bridge, mais l’intérêt pour lui ne cesse de croître.

Les deux clubs milanais sont enthousiastes, ainsi que la Juventus, rivale de Serie A, tandis que le Paris Saint Germain est également en lice. Liverpool et Manchester United regardent également de très près le joueur, l’ayant fortement repéré à la fin de la saison dernière.

Chelsea – qui bénéficiera du retour de Conor Gallagher et Billy Gilmour la saison prochaine – envisage de conclure un accord pour le joueur en janvier, en vue de son arrivée cet été. C’est similaire à ce qu’ils ont fait pour obtenir la signature de Christian Pulisic en 2019.

Les Bleus voient Tchouameni comme quelqu’un qui remplacerait à long terme N’Golo Kante et Jorginho – qui n’ont actuellement qu’un peu plus de 18 mois pour leurs contrats actuels.

La star de Chelsea sur le radar du Barça

Pendant ce temps, Cesar Azpilicueta est le dernier joueur de Chelsea à apparaître sur le radar du FC Barcelone, selon les rapports.

Barcelone a récemment été liée à quelques membres de l’équipe de Chelsea. Ils devraient prendre Saul Niguez ensuite si l’Atletico Madrid annule son prêt à Stamford Bridge. De plus, l’attaquant Timo Werner a été suggéré comme solution à leur attaque. De plus, il y a des allégations selon lesquelles Marcos Alonso est en fait un fan de Barcelone et pourrait les rejoindre.

Maintenant, Azpilicueta a également été pressenti pour échanger Stamford Bridge contre Camp Nou. En réalité, une telle idée a été évoquée il y a un mois, mais maintenant il y a eu une mise à jour qui semble indiquer que l’intérêt est concret.

Selon ESPN, Barcelone « surveille » le défenseur, qui est dans la dernière année de son contrat avec Chelsea.

Azpilicueta est le capitaine du club et est un membre précieux de leur première équipe. Cependant, il pourra négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers à partir de janvier.

Dans cet esprit, Chelsea aura quelques craintes de le perdre en 2022. Étant donné que ses collègues défenseurs Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Thiago Silva sont également tous en fin de contrat en même temps, c’est une préoccupation croissante.

Barcelone a beaucoup compté sur la signature d’agents libres alors que ses finances étaient mauvaises. En été, ils ont acquis Sergio Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay à ces conditions. Ils ont également répété la stratégie pour ramener Dani Alves à partir de janvier.

La polyvalence d’Azpilicueta impressionne le Barça

Malgré l’arrivée imminente du légendaire arrière droit, c’est toujours un domaine qu’ils cherchent à renforcer. Selon ESPN, ils évaluent Azpilicueta pour sa capacité à jouer en tant que défenseur central dans un dos à trois ou arrière dans un quatre. L’idée qu’il joue même au centre dans un quatre n’est pas non plus écartée.

Bien sûr, Alves ne signera que jusqu’à la fin de la saison. Dans cet esprit, il sera également nécessaire de renforcer sa position au-delà de cette date. A 32 ans, Azpilicueta en a encore beaucoup dans le réservoir.

Chelsea espère qu’il leur donnera ce qu’il lui reste. Mais il n’a pas encore accepté de nouvelles conditions. Par conséquent, le Barça garde un œil sur la situation.

Leur nouvel entraîneur-chef Xavi serait un grand fan d’Azpilicueta. En fait, ils ont joué ensemble à quatre reprises pour l’équipe nationale d’Espagne.

