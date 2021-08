Chelsea a mis fin à la rivalité avec Arsenal lorsque Jose Mourinho a supervisé la victoire 6-0 lors du 1000e match d’Arsène Wenger où Kieran Gibbs a reçu un carton rouge au lieu d’Alex Oxlade-Chamberlain et même Mohamed Salah a marqué

in

Le 22 mars 2014 était une date qu’Arsène Wenger était censé savourer pour toujours.

Il était sur le point de prendre en charge le match n°1000 en tant que patron des Gunners, avec un voyage à Londres pour rivaliser avec Chelsea contre son ancien ennemi de direction Jose Mourinho – les stars se sont simplement alignées pour que Wenger clôture le jalon avec style.

Le 1000e match de Wenger s’est transformé en un véritable cauchemar

Mais même le vieux Wenger n’aurait pas pu imaginer le cauchemar qui était sur le point de se dérouler.

L’affrontement de samedi après-midi a été un désastre complet du début à la fin pour les Gunners, et qui a confirmé la relève de la garde à Londres.

Chelsea avait déjà été une force dominante dans le football anglais au cours de la décennie précédente, mais c’est à ce moment-là que la capitale est vraiment devenue bleue.

Une raclée 6-0 à Stamford Bridge – décrite comme un « cauchemar » par Wenger après le match – a commencé avec le but de Samuel Eto’o après seulement cinq minutes.

Les fans d’Arsenal étaient optimistes au début

Deux minutes plus tard, les hôtes en avaient deux, Andre Schurrle prenant le relais.

À la 15e minute, la journée spéciale de Wenger n’était déjà plus qu’un lointain souvenir.

Dans l’un des moments les plus étranges de l’histoire de la Premier League qui a peut-être résumé le désarroi du club en un mot, Arsenal a été réduit à dix hommes lorsque l’arbitre Andre Marriner a expulsé Kieran Gibbs au lieu d’Oxlade-Chamberlain, qui avait géré un tir d’Eden Hazard.

Le Belge a enterré le tir au but résultant, puis deux buts d’Oscar l’ont scellé, tandis que même Mohamed Salah a marqué lors d’une rare apparition pour les Bleus. C’était le premier but de l’attaquant de Liverpool en Premier League et il est maintenant sur le point de marquer son 100e.

Pendant ce temps, l’actuel patron d’Arsenal, Mikel Arteta, était le capitaine de Wenger ce jour-là, affrontant le défenseur David Luiz, qu’il a ensuite dirigé.

Ce fut sans doute le résultat le plus embarrassant du règne de Wenger. S’il y avait des fans qui voyaient encore cela comme une rivalité, les joueurs de Chelsea leur ont offert une dose de réalité.

Gibbs a été expulsé même si Oxlade-Chamberlain a manipulé le ballon

Les Gunners avaient déjà été démantelés 6-3 par Man City à l’Etihad en décembre plus tôt cette saison, tandis que Liverpool les avait martelés 5-1 à Anfield un mois auparavant.

Mais la défaite n’était même pas l’implication la plus dommageable du match, les droits de vantardise ultérieurs de Mourinho se révéleraient beaucoup plus douloureux pour Wenger les mois suivants.

Deux mois seulement après le match, Mourinho a qualifié le triple vainqueur de la Premier League de “spécialiste de l’échec”, soulignant qu’il n’avait pas remporté de trophée depuis huit ans.

La saison suivante, la querelle a atteint son point d’ébullition lorsque les deux parties se sont à nouveau rencontrées au Bridge en octobre.

.

Même Salah, qui a ensuite été vendu par Chelsea en 2016, a trouvé le filet

Les esprits se sont enflammés sur la ligne de touche alors que Wenger s’approchait de Mourinho avant que les deux managers ne se poussent.

Et bien que Wenger ait savouré sa rivalité précédente avec Sir Alex Ferguson, il revient moins affectueusement sur cette rivalité avec Mourinho, comme il l’a admis à talkSPORT l’année dernière.

“C’était parfois très personnel et un peu incontrôlable”, a-t-il déclaré.

«Le problème, c’est que vous entrez dans un match et que vous ressentez déjà du ressentiment à cause de ce qui a été dit lors des conférences de presse, donc neuf fois sur dix, vous détestez le gars de l’autre banc et gardez le contrôle.

« Mais parfois, ça va trop loin.

“Une ou deux fois avec Jose Mourinho, c’est devenu incontrôlable, mais après le match, vous le regrettez parce que vous ne pouvez pas vous le permettre.

Mourinho et Wenger ont eu une querelle amère et sont même venus aux mains lors d’un match

« Cela suscite également un grand intérêt de la part des gens.

“Mais après un certain temps, cela redevient normal et le respect revient l’un pour l’autre, car vous êtes dans ce travail depuis longtemps et à la fin de la journée, tous souffrent ensemble.”

Quatre ans après la défaite contre Chelsea, il a été annoncé que Wenger quitterait son poste de patron d’Arsenal à la fin de la campagne 2017/18.

Cependant, il restera le meilleur entraîneur des Gunners, ayant révolutionné le jeu avec sans doute la plus belle marque de football que la Premier League ait connue.

La défaite de Chelsea était l’un des rares souvenirs douloureux que le Français a endurés – mais son héritage en tant que l’un des plus grands de la division ne sera jamais terni.

Ses 17 trophées en tant que patron d’Arsenal en sont la preuve.

