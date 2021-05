Chelsea a organisé la finale de la Ligue des champions avec Man City avec une victoire “ largement méritée ” contre le Real Madrid

Chelsea a réservé sa place en finale de la Ligue des champions pour établir une égalité entièrement anglaise alors qu’ils ont vu le Real Madrid à Stamford Bridge mercredi soir.

Timo Werner a marqué en première mi-temps pour mettre les Blues sur la voie de la victoire avant que Mason Mount ne marque une seconde pour les faire passer 3-1 au total.

.

Timo Werner a marqué le but le plus important à Stamford Bridge

C’était loin d’être confortable pour les fans de Blues, cependant, alors que l’équipe locale a gaspillé une panoplie d’occasions en seconde période avant que Mount n’obtienne le but de coussin.

Ils affronteront Man City en finale après avoir battu le Paris Saint-Germain hier soir.

Werner a fait un signe de tête dans un filet vide d’un chantier pour mettre Chelsea 1-0 à la 28e minute, l’attaquant allemand profitant du bon travail de Havertz et N’Golo Kante.

Kante a envoyé Havertz entrer dans la surface et l’ancien attaquant du Bayer Leverkusen a repoussé le ballon au-dessus de Thibaut Courtois.

Le ballon a rebondi sur la barre transversale, mais comme tout le monde le regardait avec surprise, Werner était le premier à toucher le ballon et hocha la tête.

.

Werner pouvait difficilement manquer la ligne de but en première mi-temps

All McCoist a fait l’éloge de Kane sur les commentaires de talkSPORT et a déclaré: «Quelle part dans le but Kante joue. Absolument magique.

«Il fait un peu de va-et-vient avec Timo Werner, récupère le ballon et libère Havertz.

«Il le dinks sur Courtois, il revient de la barre transversale. Qui est là? Timo Werner avec le but le plus facile, il ne marquera jamais un but plus simple.

«Objectif merveilleux. Le rôle que joue Kante est brillant. Tout était parfait.

.

N’Golo Kante a reçu des éloges pour son rôle dans le but de Chelsea

Chelsea a mené le match jusqu’à la mi-temps avec son avantage 1-0 intact, bien qu’Edouard Mendy ait dû produire un autre arrêt pour contrecarrer Benzema d’une tête.

L’équipe de Tuchel est sortie en tirant en seconde période et aurait dû tuer le match avec deux bonnes chances dans les dix premières minutes.

Kai Havertz a frappé la barre, encore une fois, d’un brillant centre de Cesar Azpilicueta tandis que Mason Mount a flambé de 12 mètres alors qu’il était au but.

Havertz a de nouveau gaspillé une opportunité en or alors que Chelsea échouait à nouveau à mettre le match hors de vue.

.

Chelsea a raté de nombreuses occasions de mettre le match hors de vue en seconde période

Le meneur de jeu allemand a été joué au but, mais son effort a été sauvé par le gardien de but madrilène à sa droite.

Mount a finalement doublé l’avantage à domicile avec les minutes restantes.

L’attaquant anglais a repoussé le centre de Pulisic, pour mettre Chelsea 2-0 dans la soirée et 3-1 au total.

.

Chelsea a scellé la victoire avec un but tardif à Mason Mount

«Permettez-moi de vous dire que cette victoire ce soir contre le Real Madrid, 13 fois vainqueur européen, est largement méritée. Ils ont été fantastiques », a déclaré Jim Proudfoot, commentateur de talkSPORT.

Ally McCoist a ajouté: «Sans aucun doute absolument génial. J’étais sur le point de critiquer Pulisic pour ne pas avoir appuyé sur la gâchette. La passe de Kante, qui a été magnifique, était géniale.

«Il a pris un contact quand j’ai pensé qu’il aurait dû le frapper et le poser sur une assiette pour Mount. Bien mérité.