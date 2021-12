Chelsea a reçu un double coup de pouce avant le choc de Brighton

Kai Havertz a repris l’entraînement avant le choc de Chelsea avec Brighton (Photo: .)

Chelsea a reçu un double coup de pouce pour les blessures avant son affrontement en Premier League avec Brighton.

Les champions d’Europe ont lutté contre des blessures et des absents de Covid-19 ces dernières semaines alors qu’ils tentaient de suivre le rythme des leaders de la Premier League, Manchester City.

L’équipe de Thomas Tuchel a fait match nul deux fois de suite avant de battre Aston Villa le lendemain de Noël et cherchera à s’appuyer sur cette victoire mercredi lorsqu’elle accueillera Brighton à Stamford Bridge.

Pour donner un coup de pouce à Chelsea, N’Golo Kante et Kai Havertz se sont tous deux entraînés avant le match de Premier League.

Tuchel a suggéré que Kante raterait le match de Brighton après s’être blessé au genou lors de la victoire 3-1 contre Aston Villa.

Lorsqu’on lui a demandé si Kante serait absent pour la visite de Brighton, Tuchel a répondu: « Je suppose que oui. Il n’y a que deux jours [away] donc à partir d’aujourd’hui jusqu’à mercredi est un temps très court.

« N’Golo est très douloureux exactement au même endroit où il s’est blessé contre la Juventus. »

N’Golo Kante semble avoir récupéré rapidement (Photo: .)

Mais Kante s’est entraîné avec ses coéquipiers de Chelsea mardi et semble être en lice pour affronter Brighton, avec Havertz qui a raté quatre matchs consécutifs pour cause de maladie et de Covid-19.

Moins bonne nouvelle pour les tenants de la Ligue des champions, le défenseur anglais Ben Chilwell devrait manquer le reste de la saison alors qu’il se prépare à subir une opération au genou.

Un communiqué de Chelsea a déclaré: « Après une blessure au genou lors du match contre la Juventus, le service médical de Chelsea, en collaboration avec son spécialiste du genou, a pris la décision de tenter une approche de rééducation conservatrice.

« Malheureusement, Ben n’a pas pu progresser et la décision a donc été prise collectivement de procéder cette semaine à une réparation chirurgicale. »

Chelsea a actuellement six points de retard sur les champions en titre Manchester City et à égalité de points avec Liverpool, deuxième après que l’équipe de Jurgen Klopp ait été battue par Leicester City.

