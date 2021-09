Chelsea à son cœur, monte en flèche dans les charts Fantasy et éligible pour jouer pour l’Écosse … tout ce que vous devez savoir sur Conor Gallagher

in

Conor Gallagher, la starlette de 21 ans de Chelsea, actuellement prêtée à Crystal Palace, a fait un bon début de saison deux buts en quatre apparitions signifient que cet Eagle vole haut.

Certains d’entre vous savent peut-être aussi que Palace est son quatrième club de prêt après des séjours à Charlton, Swansea et West Brom.

Gallagher a fait un bon début de saison en prêt au Palace

Et voici cinq choses que vous ignorez peut-être sur cette étoile montante.

LE FOOTBALL COURSE EN FAMILLE

Les frères aînés de Conor Gallagher, Daniel et Jordan sont également des footballeurs qui ont joué à un niveau non-Ligue.

Les frères Gallagher semblent avoir un lien étroit alors que Conor a révélé que sa famille avait pleuré de joie lorsqu’il a marqué son premier but à Charlton Athletic contre Stoke lors d’une victoire 3-1.

Il a expliqué: “C’était un sentiment tellement incroyable quand j’ai marqué mon premier but, c’était tout simplement incroyable. C’était le meilleur sentiment que j’ai eu dans ma carrière et j’avais mes parents et mes frères au match.

“Quand il est entré, ils ont commencé à pleurer, c’est un sentiment que vous ne pouvez tout simplement pas décrire.”

Gallagher a joué un rôle de premier plan dans la victoire de Palace contre Tottenham

L’OUEST DE LONDRES EST O LE COEUR EST

Né à Epsom, Gallagher a fréquenté la Howard of Effingham School, le côté ouest de Londres a toujours été la maison de Gallagher.

La famille de Gallagher est fan de Chelsea et quand il grandissait, il vivait à 10 minutes en voiture de leur terrain d’entraînement à Cobham.

La petite amie de Gallagher, Aine May, a récemment annoncé sur Instagram que le couple avait emménagé dans leur nouvelle maison à Chelsea – Kings Road pour être précis, selon l’emplacement du message.

Le couple est ensemble depuis deux ans et Gallagher partage l’amour sur sa page Instagram. Adorable!

PATRIMOINE FAMILIAL

Bien que Gallagher ait représenté les Young Lions sur la scène internationale, son héritage familial signifie qu’il pourrait également représenter l’Écosse ou la République d’Irlande au niveau senior à l’avenir.

Il a représenté l’Angleterre aux niveaux des moins de 17 ans, des moins de 18 ans, des moins de 19 ans et des moins de 20 ans, remportant la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA 2018.

Gallagher a ensuite été sélectionné dans l’équipe d’Angleterre U21 en 2019 en tant que remplaçant lors d’un match nul 2-2 contre la Slovénie à Maribor.

Gallagher faisait partie de l’équipe de Chelsea qui a levé la Ligue Europa

LE PREMIER POSTE

Conor Gallagher compte actuellement 172 000 abonnés Instagram avec 165 publications et bien sûr une tige et un défilement inoffensifs bien que son Instagram soit une évidence.

La toute première publication de Gallagher sur Instagram date du 19 février 2017, une vidéo de lui marquant un but pour les moins de 18 ans de Chelsea battant Brighton 13-0 !

Avance rapide de quatre ans, le récent message du joueur de 21 ans est celui de la victoire 3-0 de Crystal Palace contre Tottenham. Il était définitivement Glad All Over.

L’INFLUENCE DU JEU

Après avoir été nommé joueur du mois d’août de Crystal Palace, Conor Gallagher grimpe dans la Fantasy Premier League alors que sa valeur a atteint 5,6 millions de livres sterling – le seul autre joueur à avoir augmenté sa valeur dans les premières semaines de septembre était Romelu Lukaku à 11,6 millions de livres sterling.

⬆️ #FPL 𝙍𝙞𝙨𝙚𝙧𝙨 / 𝙁𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧𝙨 ⬇️ ⬆️ Conor Gallagher – 5,6 millions de livres sterling

⬆️ Romelu Lukaku – 11,6 millions de livres sterling ⬇️ Emile Smith Rowe – 5,3 M £

⬇️ Stuart Dallas – 5,4 M £

⬇️ Harry Maguire – 5,4 millions de livres sterling

⬇️ Aaron Wan-Bissaka – 5,4 M £

⬇️ Harry Kane – 12,2 millions de livres sterling

⬇️ Michail Antonio – 7,9 millions de livres sterling pic.twitter.com/djqZaVb8X1 – Fantasy Premier League (@OfficialFPL) 13 septembre 2021

Avec une moyenne de sept points par match, Conor Gallagher est également classé troisième pour tous les milieux de terrain de Fantasy Premier League – les deux seuls joueurs devant lui sont Mohamed Salah et Said Benrahma. FPL respecte Gallagher.