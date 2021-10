Chelsea a conclu un accord pour renouveler le contrat d’Andreas Christensen, selon le journaliste respecté Fabrizio Romano.

Les International danois s’est imposé comme un acteur clé de la défense de Thomas Tuchel depuis la prise en charge de l’Allemand en janvier 2021. À cette fin, le joueur a régulièrement évoqué la prolongation de son séjour à Stamford Bridge.

Le défenseur central évalué à 35 millions d’euros insiste sur le fait qu’il est heureux et veut continuer à jouer pour les champions d’Europe en titre.

Et maintenant, Romano déclare que le Bleus ont donc des plans pour prolonger le contrat de Christensen. En effet, ce n’est qu’une question de temps avant que cet accord ne soit signé.

Bien que Tuchel ait de nombreuses options à sa disposition, Christensen a commencé sept des neuf sorties du club en Premier League et en Ligue des champions jusqu’à présent cette saison.

Le joueur de 25 ans est considéré comme l’un des joueurs les plus améliorés d’Angleterre. Il a également noué un excellent partenariat aux côtés du plus combatif Antonio Rudiger.

L’Allemand était également en disgrâce sous Lampard mais est un autre à avoir brillé sous Tuchel.

Le gros problème pour Chelsea avec Rudiger maintenant, c’est qu’il est en rupture de contrat l’été prochain. Il y a de fortes rumeurs selon lesquelles il pourrait chercher à passer à autre chose, avec de nouveaux pourparlers de contrat au point mort.

Cela signifie que l’attache de Christensen est essentielle pour que Tuchel conserve une certaine continuité dans sa défense.

Gros souci de Lukaku pour Chelsea

Pendant ce temps, Romelu Lukaku s’est retiré de l’équipe belge avant sa troisième place de la Ligue des Nations contre l’Italie dimanche, donnant à Chelsea une grande inquiétude dans le processus.

Les attaquant de 28 ans a marqué le deuxième but de la Belgique lors de sa défaite 3-2 contre la France en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi soir. Mais après une journée de récupération vendredi, il n’a pas participé à l’entraînement de samedi avec les hommes de Roberto Martinez.

Et la Belgique FA a depuis confirmé que Lukaku a quitté la base d’entraînement de l’équipe samedi après-midi.

La nouvelle sera une grande préoccupation pour Chelsea, qui affrontera son rival londonien Brentford en Premier League samedi prochain.

« Eden Hazard et Lukaku sont dans une condition physique similaire. Ils ont eu une surcharge musculaire et nous n’avions pas les installations ici pour faire le travail médical habituel. Ils retourneront donc en Belgique pour retrouver les meilleurs dans les clubs », a déclaré Martinez samedi.

« C’est une surcharge, c’est un problème médical.

« Nous n’avons pas le sentiment qu’ils sont à 100 % sur le terrain. Je ne sais pas quelle sera l’évolution de ces blessures.

« S’ils seront disponibles pour le premier match de leurs clubs respectifs dépend de leurs progrès dans leurs clubs. Mais ce n’est certainement pas la même blessure qui [Thomas] Meunier a souffert.

« Évidemment, il y a une excellente entente entre les deux équipes médicales. [of Belgium and Chelsea] et nous voulons faire au mieux pour le joueur, chaque décision est également prise en accord avec le club.

