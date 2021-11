Chelsea a vaincu la résiliente Malmö en action de la Ligue des champions

Il y a à peine deux semaines, Chelsea a battu Malmö 4-0 lors d’un affrontement dans le groupe H de la Ligue des champions lors d’une égalité à sens unique. Dans ce match, Romelu Lukaku et Timo Werner se sont blessés. Le patron des Blues, Thomas Tuchel, s’attend à ce que les deux joueurs reviennent après la prochaine pause internationale, ce qui signifie qu’ils sont entrés dans le match revanche avec Malmö sans attaquant reconnu. Ne pas avoir d’attaquant n’a pas empêché Chelsea de Newcastle United le week-end dernier et cela n’a pas suffi à les arrêter contre Malmö, malgré le bon combat de l’équipe suédoise.

Chelsea bat la résiliente Malmö en action de la Ligue des champions

Une vue familière

Les fans de Chelsea ressentiront un sentiment de déjà-vu après ce match alors que les visiteurs ont dominé la possession et ont fait pression pour garder leur adversaire sur le pied arrière, comme cela est devenu la norme pour l’équipe cette saison. Comme d’habitude, c’était dans les larges zones que Chelsea s’amusait contre Malmö avec Cesar Azpilicueta se retrouvant souvent dans l’espace sur l’aile droite pour livrer des centres. Bien que les Blues soient en pleine attaque, Malmö était à la hauteur de la tâche dans ce match avec une foule bruyante à domicile qui leur souhaitait d’obtenir un résultat. En première mi-temps, la tactique de Malmö a fonctionné car non seulement ils ont gardé Chelsea sans but, mais ils ont parfois eu des incursions offensives pour troubler la défense.

Tout a changé à la 56e minute lorsque Hakim Ziyech a converti une fantastique passe défensive de Callum Hudson-Odoi pour donner l’avantage à Chelsea et enfin briser le mur résolu de la défense de Malmö. Le but de Ziyech a pratiquement mis le jeu au lit car Malmö a eu la chance d’éviter d’encaisser quelques buts supplémentaires avant la fin du match avec Ruben Loftus-Cheek en particulier à la recherche d’un gros but ou d’une aide pour couronner sa performance impressionnante.

Qu’est-ce que cela signifie

Avec cette victoire, Chelsea passe à neuf points dans le groupe H, se plaçant dans une position privilégiée pour s’assurer une place au prochain tour de la Ligue des champions alors que le Zenit, troisième, compte trois points après ses trois premiers matchs, tandis que Malmö a aucun point après quatre matchs.

