Chelsea abandonne Romelu Lukaku pour un match de Liverpool qualifié d’ « extrême », mais Michael Owen pense que c’est une « bonne décision »

La décision de Chelsea d’abandonner Romelu Lukaku pour son affrontement avec Liverpool a été qualifiée d' »extrême ».

Une interview étonnante a été publiée en milieu de semaine où l’attaquant a déclaré à Sky en Italie qu’il était mécontent du manque de temps de jeu sous Thomas Tuchel.

Lukaku a peut-être marqué lors de ses deux dernières apparitions à Chelsea, mais il manquera le match contre Liverpool

Le patron allemand n’a pas été amusé par la situation, déclarant que ce n’était pas idéal, surtout avant un match aussi énorme de Premier League.

Les Blues ont lutté pour la forme ces dernières semaines et n’ont remporté que deux de leurs cinq derniers matches de championnat.

Ils ont également été gravement touchés par des blessures et des maladies mais, malgré tout, Tuchel a décidé de laisser tomber Lukaku pour le match contre Liverpool.

Sa décision a cependant divisé les opinions, certains pensant que c’est trop dur compte tenu des circonstances à Stamford Bridge.

Lukaku a été abandonné par Tuchel

L’ancien attaquant de Premier League Darren Bent a tweeté: « Je comprends que Lukaku a mal agi et devrait être puni de manière appropriée, mais le laissant hors de l’équipe aujourd’hui pour l’un des plus gros matchs de la saison, alors que vous essayez toujours de rester dans la course au titre et son forme au cours des 2 derniers matchs semble extrême.

Mais l’ancienne star de Liverpool Michael Owen a insisté sur le fait que c’était une bonne décision et qui était dans le meilleur intérêt de tous à Chelsea.

Il a posté : « Si les rapports sont exacts, c’est une décision énorme de Tuchel de laisser Lukaku hors de l’équipe @ChelseaFC d’aujourd’hui. Mais dans l’intérêt à long terme du club, c’est une bonne chose. Aucun joueur n’est plus important que le club et tout en étant employé par quelqu’un, vous ne pouvez pas parler comme il l’a fait.

L’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, a cependant une certaine sympathie pour Lukaku.

Chelsea a-t-il pris la bonne décision face à Lukaku ?

Avant la nouvelle, il a suggéré que la superstar belge, qui a re-signé pour 97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan, avait vu les choses exploser après avoir exprimé des inquiétudes légitimes.

« Je ne crois pas vraiment que Lukaku soit si malheureux », a-t-il déclaré au Weekend Sports Breakfast. « Je pense que c’est juste un joueur qui pense: » Je devrais commencer et jouer et le manager ne me permet pas de faire ça « .

« Si vous retournez à Romelu Lukaku et dites : « quand vous quitterez l’Inter Milan, vous irez à Chelsea mais, en passant, vous ne serez pas dans l’équipe chaque semaine ». Il aurait probablement pensé : « Je ne veux pas aller dans un club comme ça ».