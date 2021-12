Chelsea abasourdi par la starlette d’Everton Jarrad Branthwaite alors que Rafael Benitez aide Liverpool avec un point improbable malgré plus d’héroïsme de Mason Mount dans une force de frappe épuisée

Everton a fait une grosse brèche dans les espoirs de titre de Chelsea alors que le jeune Jarrad Branthwaite a arraché un match nul 1-1 à Stamford Bridge.

Les Blues ont peiné sans Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi en raison de tests COVID-19 positifs, mais un autre but de Mason Mount semblait avoir gagné les trois points.

Une jeune équipe de Toffees a obtenu un point inestimable

Le quatrième but consécutif de Mount n’a pas suffi

Mais Everton, également épuisé, s’en est tiré avec un point grâce au premier but senior du défenseur de 19 ans Branthwaite.

Rafael Benitez a peut-être gagné du temps avec les fans itinérants des Toffees, mais le résultat le rendra probablement encore plus populaire auprès de l’ancien club de Liverpool.

Les Reds étendent leur avance sur les Blues dans la course au titre, après avoir battu Newcastle peu de temps après la fin du match à Stamford Bridge.

À la suite d’une série d’annulations de Premier League en raison d’épidémies de COVID en cours, Chelsea et Everton ont pu reprendre leur match malgré leurs propres absents.

Avec Christian Pulisic puis Saul Niguez jouant dans des faux neuf rôles, les Blues ont eu du mal à être à la pointe dans le dernier tiers, malgré la possession dominante et la création de nombreuses occasions.

C’était une de ces nuits pour Chelsea

Tuchel a été déprimé sur la ligne de touche

Mount semblait les avoir encore une fois sortis d’un trou en marquant lors de son quatrième match consécutif de Premier League après une passe intelligente de Reece James.

Mais les jeunes Toffees ont rapidement riposté lorsque Branthwaite a réussi un magnifique coup franc d’Anthony Gordon.

« Je ne peux pas vous dire à quel point ce coup franc était bon », a déclaré l’ancien international anglais Trevor Sinclair lors d’un commentaire pour talkSPORT 2.

« C’est un ballon superbement volé. Et c’est une super finition, il a dû étirer chaque partie de son corps.

« Mendy n’avait aucune chance, mais je dois dire, Anthony Gordon ! Le voir évoluer cette saison a été une joie absolue. »

Chelsea perd quatre points derrière Manchester City, leader de la ligue, et trois points derrière Liverpool, tandis qu’Everton grimpe de huit points au-dessus de la zone de relégation.

