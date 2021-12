Chelsea accélère le transfert de Jules Kounde avec son arrivée en janvier pour remplacer le favori de Tuchel par une véritable option

Chelsea pourrait enfin sceller le transfert tant attendu de Jules Kounde le mois prochain après qu’un rapport a révélé qu’une sortie potentielle des Blues accélère les procédures.

Chelsea a convenu de conditions personnelles avec le demi-centre de Séville Kounde au cours de l’été. Cependant, les deux clubs n’ont pas pu trouver de terrain d’entente sur les frais qui seraient payés. Séville aurait demandé 68,7 millions de livres sterling, mais ESPN a récemment révélé que leurs demandes se sont depuis assouplies.

Six mois plus tard, les besoins de Chelsea en défense centrale augmentent de semaine en semaine.

Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta et Thiago Silva sont tous en fin de contrat l’été prochain.

Silva aurait reçu une offre lucrative pour jouer au Moyen-Orient. Azpilicueta et Rudiger ont suscité l’intérêt de Barcelone et du Real Madrid respectivement.

Maintenant, selon le Daily Star, si Chelsea ne parvient pas à convaincre Rudiger de rester, ils pourraient conclure un accord pour Kounde en janvier.

Rudiger sorti, Koundé entré ?

Ils déclarent que Chelsea pourrait approuver un accord à prix réduit pour Rudiger le mois prochain pour éviter de le perdre gratuitement.

Koundé a déjà été « aligné comme son remplaçant » et arracher le Français tôt pourrait être à leur avantage étant donné Manchester United serait en train de flairer un accord.

Le Star cite Duncan Castles of the Transfer Window Podcast dans son article. Castles a déclaré: « Chelsea continue de poursuivre [Kounde].

« Ils ont continué à indiquer clairement qu’ils voulaient l’amener en Premier League et qu’ils étaient intéressés à le faire en janvier.

« Évidemment, les conditions financières restent bonnes, elles ont été acceptées en été. »

Tuchel convaincu que Chelsea a fait l’appel correct de Gallagher

Pendant ce temps, Tuchel dit que le club se sent « convaincu » que le prêteur de Crystal Palace Conor Gallagher peut impressionner à Stamford Bridge la saison prochaine.

« Nous aimons Conor, nous sommes convaincus de lui », a déclaré le manager au Daily Express.

«Nous avons pris la décision pour Conor parce que lorsque nous avons examiné le milieu de terrain – Mateo Kovacic, Jorginho, N’Golo Kante – il était considéré comme le numéro quatre du groupe. Conor le savait depuis le début. Une opportunité s’est présentée où il pouvait clairement voir plus de minutes et plus de responsabilités.

« Serait-il le même Conor s’il était resté ici ? Evidemment non, car la situation sera alors différente. Peut-être que, alors, les mêmes personnes diraient : « Comment peuvent-ils compter sur Conor Gallagher ? » ou « Pourquoi ne lui donnent-ils pas plus de minutes ? »

« Si Mateo n’avait pas été blessé, cela n’aurait pas vraiment d’importance », a ajouté le manager. « Donc, non, vous ne pouvez pas revenir sur ces décisions qui sont prises pour le club et pour le joueur. Tout le monde était d’accord là-dessus.

« Et c’est évidemment une bonne décision car il se débrouille si bien et tout le monde est content. C’est parce qu’il joue chaque match et sait à quel point il est important pour l’équipe de Crystal Palace. C’est une grande partie d’être au meilleur niveau possible. »

