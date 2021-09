Chelsea accueille les champions Manchester City

Nous sommes maintenant à six matchs de la saison de Premier League et peu de surprises se sont encore produites. En fait, les deux seuls chocs ont été la revanche de Brighton & Hove Albion contre « XG » (buts attendus) et la nature brutale de Manchester City à l’avenir. Parmi cela, cependant, nous avons vu un départ médiocre d’Arsenal et un départ lamentable de Norwich City – qui a en quelque sorte l’air pire que lorsqu’ils ont été relégués en 2020, ce que certaines prédictions de la Premier League n’avaient pas prévu.

Tout ce qui précède nous prépare pour des montagnes russes lors de la sixième journée, où Chelsea affrontera Manchester City lors d’une répétition de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière. De là, nous passons également au derby du nord de Londres, qui oppose deux équipes ayant désespérément besoin d’une sorte de droit de vantardise, dans Arsenal contre Tottenham Hotspur.

Ce pourrait être la meilleure journée de match à ce jour, et peut-être la plus difficile à prédire en Premier League.

Prédictions de Premier League : Sixième journée

Manchester City, hôte invaincu de Chelsea

Sur le papier, Chelsea vs Manchester City est un match de la saison. Il oppose le cerveau tactique au cerveau tactique ; prétendant au titre contre prétendant au titre ; une profondeur infinie de talents de classe mondiale contre une profondeur encore plus infinie de talents de classe mondiale. Mais, tout cela est sur papier. Sur le terrain, malheureusement, attendez-vous à ce que cette excitation s’éteigne; cette bulle d’anticipation à éclater. Car c’est un match qu’aucune équipe ne veut perdre.

Le fait que ce match arrive si tôt dans la saison laisse les deux managers avec une réticence éternelle à faire feu de tout bois pour la victoire. Et cela se traduira probablement par un match nul 0-0. Nous l’avons vu huit matchs dans la saison 18/19, lorsque Liverpool et City ont fait match nul sans incident à Anfield, et nous verrons probablement une répétition de cela à l’Etihad entre Guardiola et les côtés de Tuchel.

Chelsea 0-0 Manchester City

Manchester United affronte Aston Villa

Sur une affaire plus divertissante, Manchester United accueille Aston Villa lors de la dernière bataille à Old Trafford de personnes se bousculant pour apercevoir Cristiano Ronaldo. La légende de United n’a pas encore gâché sa fête de retour en Premier League – bien que cela ait certainement été parfois proche – mais Aston Villa pourrait fournir le test le plus difficile à ce jour.

L’équipe de Dean Smith a dépassé Everton la dernière fois, s’imposant 3-0 lors d’une soirée confiante. Cependant, il faut le mentionner, ils pourraient être sans l’homme qui a mené cette victoire, Leon Bailey, lors de sa visite à Old Trafford.

C’est un match qui pourrait inclure un résultat choc, mais, après avoir subi un coup de grâce contre West Ham United lors de la Coupe Carabao, Manchester United aura hâte de reprendre le chemin de la victoire. Et ils feront exactement cela samedi. Ce ne sera pas une belle victoire, ce sera tout sauf. Pourtant, en fin d’après-midi, trois points seront dans le sac.

Manchester United 2-1 Aston Villa

Voyage sans victoire de Norwich à Everton

Vous vous sentez presque désolé pour Norwich City, une fois que vous avez fini de vous moquer d’eux. Ils n’apprennent tout simplement jamais. Ils sont relégués, ils sont promus… et puis ils redescendent. Et cette saison ne devrait pas être différente. Sans Emi Buendia, décédée, et avec un partenariat d’arrière central entre Ben Gibson et Grant Hanley, les Canaries ont l’air pire qu’elles ne l’ont été depuis longtemps. À Goodison Park, attendez-vous à ce que leur début de saison misérable se poursuive.

Quant à Everton, le match contre Norwich offre une opportunité de reprendre le chemin de la victoire, après avoir perdu contre Aston Villa 3-0 la dernière fois, avant de quitter la Carabao Cup aux mains des Queens Park Rangers. Le match donne à l’équipe de Rafa Benitez la chance de faire un spectacle devant une foule de Goodison dans l’attente. Des joueurs comme Demarai Gray et Andros Townsend pourraient bien ajouter à leur total de buts dans peut-être le match de Premier League le plus facile pour faire des prédictions, tout au long de cette semaine.

Everton 3-0 Norwich City

Leeds United Host Hammers espère décrocher les trois premiers points

Avec cinq matchs joués, Leeds United, à la grande surprise, n’a pas encore remporté un seul match. Même la suggestion du «syndrome de la deuxième saison» était suffisante pour signaler le rire au sein de la base de fans du Yorkshire il y a quelques mois. Et à juste titre. Les hommes de Marcelo Bielsa ont tellement impressionné la saison dernière, qu’il leur semblait impossible qu’ils commencent la nouvelle campagne si mal en point.

Tout à coup, le football fluide de Bielsa – qui a mérité des éloges dans le passé – est maintenant critiqué. C’est très bien d’avoir ce style offensif ouvert jusqu’à ce que vous trouviez le fond du filet à cinq reprises et que vous en concédiez 12 lors des cinq premiers matches.

Le match contre West Ham semble être un match à ne pas perdre. Une victoire serait idéale, mais un match nul fera l’affaire contre les Hammers en forme. Malheureusement pour ceux d’Elland Road, cependant, dans un autre après-midi frénétique, ce seront les visiteurs qui sortiront en tête.

Leeds United 2-4 West Ham United

Leicester City fait face à Burnley

Il est étrange de voir comment, malgré leurs besoins et leur position contrastés dans la ligue, les deux équipes sont également désespérées pour trois points dans le match entre Leicester City et Burnley. Les Foxes semblent faire face à une sorte de crise d’identité en ce moment, perdant contre Brighton & Hove Albion la dernière fois, et semblant plutôt chaotiques à l’arrière, tout en étant plus émoussés que jamais.

Brendan Rodgers doit trouver une solution et relancer la saison contre Burnley, qui est lui-même en difficulté. Les Clarets siègent dangereusement dans la zone de relégation, 19e, sur un point sur 15. Ils manquent d’idées, de carburant qui les a en quelque sorte maintenus aussi longtemps en Premier League. S’ils sont mis de côté par les Foxes samedi, la panique pourrait commencer à s’installer.

Leicester City 2-0 Burnley

Watford accueille Newcastle dans la relégation anticipée à six points

La victoire de la semaine dernière sur Norwich City était cruciale pour les chances de survie de Watford. Et, s’ils peuvent gagner à nouveau, cette fois contre Newcastle United, alors la croyance parmi les fans augmentera considérablement. Les Hornets ont également de réelles chances de remporter les trois points, contre une équipe de Newcastle assise au troisième rang avec deux points.

Steve Bruce sera désespéré de superviser la première victoire de Newcastle de la campagne en cours, mais un voyage à Vicarage Road ne sera pas une tâche facile. Attendez-vous à ce que le jeu soit une affaire serrée, avec un moment de magie le décidant pour chaque côté.

Watford 2-1 Newcastle United

