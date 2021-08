Chelsea achève la signature de Romelu Lukaku alors que l’attaquant de l’Inter fait son retour en Premier League pour un contrat de 97,5 millions de livres sterling avec un coût total des transferts s’élevant à plus de 200 millions de livres sterling

in

Romelu Lukaku est officiellement à nouveau un joueur de Chelsea, signant un contrat de cinq ans pour un montant record en club.

Le joueur de 28 ans a passé les deux dernières années à l’Inter Milan, champion de Serie A, qui a accepté l’offre de 97,5 millions de livres sterling le week-end dernier.

Lukaku n’a joué que 15 fois pour Chelsea avant son transfert à Everton en 2014

La décision de retourner à Londres, sept ans après son départ pour Everton dans le cadre d’un déménagement de 28 millions de livres sterling, marque un changement d’avis pour Lukaku qui a déclaré plus tôt dans l’été qu’il était heureux en Italie.

Il a presque rejoint Chelsea en 2017, mais a déménagé à Manchester United pour 75 millions de livres sterling à la place, avant de rejoindre l’Inter deux ans plus tard.

Il a joué un rôle clé pour le club la saison dernière en mettant fin à la domination de la Juventus pour remporter la Serie A. Il a marqué 24 buts et en a créé 11 dans le processus.

Chelsea s’était intéressé à Erling Haaland, mais il semble que Lukaku était plus accessible et, plus important encore, abordable.

Il est cependant leur signature la plus chère de tous les temps et devrait être payé 250 000 £ par semaine.

Offres Roms

L’attaquant s’est avéré être un joueur coûteux pour ses clubs…

2011 : Chelsea paie 20 millions de livres à Anderlecht

2014 : Everton paie 28 millions de livres sterling à Chelsea

2019: Man United paie 75 millions de livres sterling à Everton

2021: Chelsea paie à l’Inter 97,5 millions de livres sterling

Total : 220,5 millions de livres sterling

