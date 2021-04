Chelsea affrontera le Real Madrid tandis que Man City affrontera Neymar et le PSG

Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions a été confirmé maintenant que les quarts de finale ont été joués.

Liverpool a perdu 3-1 contre le Real Madrid au Bernabeu lors de son match aller et n’a pas réussi à renverser la vapeur à Anfield pour sortir du tournoi.

.

Chelsea affrontera le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions

Chelsea, vainqueur en 2012, a atteint les demi-finales après avoir remporté une victoire cumulée 2-1 sur Porto.

Les Blues affronteront désormais le Real, 13 fois champion, et affronteront l’ancienne star Eden Hazard.

Ailleurs, la quête de Manchester City pour un premier titre en Ligue des champions se poursuivra après avoir vu le Borussia Dortmund.

City, qui n’a jamais dépassé la demi-finale de la première compétition interclubs européenne, a battu l’opposition allemande 4-2 au total.

Man City a battu le Borussia Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions

City rencontrera désormais le Paris Saint Germain, qui a éliminé le Bayern Munich en quarts de finale pour se qualifier pour les quatre derniers.

Les demi-finales se joueront les 27 et 28 avril et les 4 et 5 mai, la finale se déroulant à Istanbul le samedi 29 mai.

Tirage au sort de la Ligue des champions

Quarts de finale retour

Chelsea 0-1 Porto (Agg 2-1) PSG 0-1 Bayern Munich (Agg 3-3) Borussia Dortmund 1-2 Man City (Agg 2-4) Liverpool 0-0 Real Madrid (Agg 1-3)

Demi finales

PSG vs Man City Real Madrid vs Chelsea