Chelsea — Aperçu du match de la Ligue des champions du Real Madrid 2021, blessures / suspensions, onze potentiels, pronostics

Le Real Madrid se prépare pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre Chelsea alors qu’il se rend à Londres mercredi.

Le Real a réussi à égaliser le score au match aller après que Karim Benzema ait suivi le premier but de Christian Pulisic. Chelsea mène en raison de la règle des buts à l’extérieur et accueille les Blancos à Stamford Bridge pour la première fois.

Le Real est toujours deuxième de la Liga, à égalité de points avec Barcelone et à deux points de l’Atletico Madrid. Chelsea est 4e de la Premier League et a remporté trois de ses cinq derniers matches disputés.

Le Real Madrid a reçu un énorme coup de pouce pour ce match, trois joueurs de l’équipe revenant de blessure.

Le Real Madrid aura Sergio Ramos, Ferland Mendy et Fede Valverde tous disponibles pour ce match. Dani Carvajal et Lucas Vazquez restent absents pour le reste de la saison. Raphael Varane reste également absent.

Chelsea sera sans Mateo Kovacic et récupérera Antonio Rudiger pour ce match.

Il n’y a aucune suspension pour aucun des deux clubs lors du match de mercredi.

Chelsea

Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Mont, Werner

Real Madrid

Courtois; Nacho, Militao, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Hazard, Benzema

Tout le monde sera sur le pont pour le Real Madrid car c’est le match qui décide qui se qualifie pour la finale à Istanbul. Sergio Ramos commencera probablement après son retour de blessure après plusieurs mois d’absence.

Zidane a la décision de lancer Marco Asensio ou Vinicius et de faire jouer Eden Hazard sur son aile off.

Chelsea — Real Madrid 0-2

C’est l’un des matchs les plus importants de la saison et le Real Madrid sera préparé en conséquence. C’est le plus proche qu’ils aient eu d’une équipe complète depuis des mois, mais toujours avec certains joueurs clés.

Nous pourrions voir plus d’un match défensif ici des deux côtés alors que nous nous asseyons à un total de 1-1. Aucune des deux équipes ne veut être éliminée et joueront donc un match intelligent et prudent.

C’est celui qui décide de tout et le Real devrait se diriger avec beaucoup de confiance pour pouvoir faire le travail sur la route et passer à une autre finale de la Ligue des champions.