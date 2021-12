Chelsea, Atlético ou PSG ? Quel est le pire tirage possible du Bayern Munich en Ligue des champions Ro16 ?

Le Bayern Munich est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ! Eh bien, nous avons vécu depuis le MD4, ce n’est donc pas exactement une nouvelle. Mais maintenant, nous connaissons (presque) tous ceux qui participeront au tirage au sort Ro16 à venir ! Avec Chelsea, l’Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain qui terminent tous deuxièmes de leur groupe, il y a un potentiel pour des matchs très intéressants en février.

Voici une liste complète de ceux qui peuvent affronter le Bayern :

Paris Saint-Germain (France) Atlético Madrid (Espagne) Sporting CP (Portugal) Internazionale (Italie) Villarreal (Espagne) / Atalanta (Italie) RB Salzburg (Autriche) Chelsea FC (Angleterre)

Seuls Villareal et Atalanta attendent la confirmation de leur place en Ro16, leur match ayant été annulé en raison de fortes chutes de neige à Bergame. Cela ne change pas vraiment le thème de cet article, qui va parler des tirages les plus DIFFICILES possibles pour le Bayern dans l’UCL Ro16. Nous allons jeter un coup d’oeil:

Depuis l’embauche de Tuchel, Chelsea vole. Photo de Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via .

Les Bleus ont affronté le Bayern pour la dernière fois en Ro16 de la Ligue des champions 2019/20, où ils ont été affrontés par le Bayern de Hansi Flick. Frank Lampard, leur entraîneur à l’époque, a admis qu’il y avait un écart important entre les Bavarois tout conquérants et sa propre équipe.

Les choses ont changé depuis. Chelsea a licencié Lampard et fait appel à un véritable entraîneur, et ils ont remporté la Ligue des champions. Les Bleus sont probablement l’une des cinq meilleures équipes d’Europe en ce moment sous Thomas Tuchel, bien qu’ils aient quelques problèmes. Leur situation d’attaquant reste un gâchis – Timo Werner n’est pas un buteur constant, et la nouvelle recrue Romelu Lukaku a eu des difficultés depuis son retour en Premier League. Des blessures ont également ravagé leur équipe – une plainte courante de tout vainqueur de l’UCL.

Pourtant, Nagelsmann a un bilan notoirement médiocre contre les équipes entraînées par Thomas Tuchel, disputant six matchs et en perdant quatre (avec une seule victoire). Ouais, on préfère éviter ces gars, merci.

Le tirage au sort « S’il vous plaît non » : l’Atletico Madrid

Le Bayern Munich a écarté l’Atletico Madrid lors de la phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière, et les Colchoneros n’ont fait que s’affaiblir depuis lors. Le style de jeu défensif de Diego Simeone montre quelques failles, même s’il reste clairement efficace sur la scène européenne. Malgré le retour d’Antoine Griezmann du FC Barcelone l’été dernier, l’Atleti croupit à la 4e place de la Liga, à 10 points du leader Real Madrid.

À mon avis, le Bayern pourrait certainement les battre, mais Simeone est passé maître dans l’art d’obtenir des victoires dans des matchs qu’il ne devrait vraiment pas. Ajoutez à cela la réputation d’Atleti pour son jeu brutal, et c’est un autre match que les fans du Bayern aimeraient éviter.

Le « Pas encore ! » Tirage au sort : PSG

Ne sommes-nous pas encore fatigués de celui-ci? Oui, bien sûr, les Parisiens ont ajouté Messi à leur alignement cet été, mais ils ne se sont pas améliorés. La raison semble provenir du manager Mauricio Pochettino, qui a apparemment des problèmes pour contrôler le vestiaire et pourrait bientôt sortir.

Honnêtement, affronter le PSG dans son état actuel ne serait pas un match difficile pour le Bayern, mais les choses peuvent changer rapidement en deux mois. De plus, nous aimerions vraiment rencontrer de nouvelles équipes en Ligue des champions. Faire face au même encore et encore devient périmé, peu importe le nombre d’étoiles qu’ils pourraient avoir.

Le tirage au sort « Nous pouvons gérer ça » : Inter

L’Inter est probablement le club le plus moyen des huitièmes de finale en ce moment. Pas étonnant, ni mauvais. Juste bien. Simone Inzaghi a fait du bon travail en essayant de reproduire le succès de Conte de la saison dernière, malgré la défaite clé de Lukaku au cours de l’été. Pourtant, les champions de Serie A n’ont pas à la fois la puissance des étoiles et l’expérience récente de l’UCL pour être une véritable menace pour le Bayern – ce qui ne signifie pas qu’ils seraient un tirage facile. C’est l’équipe la plus « gérable » ici. Un grand club avec une bonne équipe, mais pas trop.

La pierre d’achoppement potentielle : RB Salzbourg

Le RB Salzbourg n’a rien fait de spectaculaire lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, ne s’étant qualifié que parce qu’il avait probablement le groupe le plus faible de la compétition. Pourtant, ils pourraient être une menace décente s’ils maintiennent la marque Red Bull de football offensif gegenpressing. Toutes les défaites de Nagelsmann cette saison sont survenues contre des équipes qui étaient plus faibles sur le papier, mais qui avaient un plan pour perturber le Bayern via la presse. Salzbourg pourrait faire de même, ce qui en fait une égalité particulièrement dangereuse à obtenir.

Aaa et le reste…

Le Sporting CP a peut-être fumé Dortmund, mais le Bayern est un tout autre monstre.

Villareal serait une égalité incroyablement ennuyeuse, mais nous avons la qualité pour les battre.

L’Atalanta a la chance de provoquer un bouleversement, mais nous avons Choupo-Moting pour taper un vainqueur de dernière minute.

C’était donc notre aperçu des adversaires potentiels que le Bayern pourrait affronter lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort a lieu lundi, alors assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Football Works pour plus de mises à jour et d’analyses ! En attendant, si vous avez besoin de plus de contenu lié à l’UCL, pourquoi ne pas consulter notre podcast d’après-match sur la victoire de Barcelone ? A écouter ci-dessous ou sur ce lien.

Comme toujours, nous apprécions votre soutien!