Il est presque certain qu’Antonio Rudiger mettra un terme à son passage à Chelsea après cinq ans avec l’équipe. Les spéculations vont bon train sur le fait qu’un certain nombre d’équipes de haut niveau poursuivent le défenseur international allemand dont le contrat à Stamford Bridge devrait expirer à l’été 2022. L’avenir de Rudiger n’est pas clair, il existe de nombreuses options intéressantes pour lui. Ce qui est clair, c’est que Chelsea aura du mal à remplacer Antonio Rudiger.

Est-il possible de remplacer Antonio Rudiger ?

Défendre

Rudiger est un défenseur très compétent dans tous les sens du terme. Son positionnement est précis, il est assez rapide pour suivre n’importe quel attaquant, il est assez fort pour relever n’importe quel défi et il n’a pas peur de s’engager dans un tacle. Bien qu’il ne soit peut-être pas le meilleur au monde dans aucun de ces domaines, il est polyvalent. Obtenir un autre défenseur central avec un si large éventail de compétences sera une proposition difficile pour Chelsea. Cependant, ce n’est pas le problème le plus urgent avant sa sortie imminente. Il s’agit en fait de ses qualités d’attaquant.

Attaquer

L’un des piliers de l’équipe de Thomas Tuchel à Chelsea est le devoir offensif des défenseurs. Antonio Rudiger prend ce défi à cœur et casse souvent la ligne pour faire des incursions dangereuses vers l’avant, il n’est pas rare que Stamford Bridge retentisse de cris de « tirer » à chaque fois que l’Allemand fait avancer le ballon. Ce qui est impressionnant, c’est que ces incursions vers l’avant ne semblent jamais laisser Chelsea manquant à l’arrière, Rudiger et ses coéquipiers peuvent tourner de manière transparente pour s’assurer que la défense est prête pour toute contre-attaque. Une partie de cela est que Rudiger sait quand c’est le bon moment pour donner le ballon et récupérer. Pour Chelsea, trouver un défenseur avec ces capacités, ainsi qu’un solide ensemble de compétences défensives, va être une tâche presque impossible. Le club a enfermé Thiago Silva qui peut reprendre les fonctions de joueur de ballon, mais il s’agit d’une solution à court terme et représente beaucoup plus de risques que Rudiger, compte tenu de son âge.

Antonio Rudiger est un rouage important de la machine de Chelsea, à la fois offensivement et défensivement, et son remplacement cet été sera la clé du succès continu de l’équipe dirigée par Thomas Tuchel. Malheureusement pour Chelsea, ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre un joueur comme Rudiger. Il sera intéressant de voir comment Chelsea s’y prend pour trouver quelqu’un pour remplacer Antonio Rudiger et si cela se présente sous la forme d’un échange à l’identique, d’un certain nombre d’ajouts ou de quelqu’un comme Trevoh Chalobah invité à élargir ses compétences.

