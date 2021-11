Chelsea aurait pu avoir la sensation d’Arsenal Emile Smith Rowe aux côtés de Mohamed Salah, Kevin De Bruyne et Declan Rice alors que la dernière star anglaise révèle que les Blues l’ont laissé partir aussi

Chelsea a connu un succès incroyable sous la propriété de Roman Abramovich depuis 2003, mais ils ont vu de nombreuses stars prometteuses leur échapper.

Les Blues sont réputés pour investir dans des superstars mondiales, plutôt que de faire confiance aux jeunes talents.

. – .

Salah doit être l’un des plus grands regrets de Chelsea

Ce n’est que sous la direction de Frank Lampard qu’ils ont donné leur chance à de jeunes talents comme Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James et Fikayo Tomori.

Mais l’as d’Arsenal Emile Smith Rowe, qui vient de remporter sa première sélection en Angleterre, a récemment révélé qu’il faisait également partie d’une illustre liste de rejets de Chelsea.

« Je suis entré pendant environ trois ou quatre semaines mais, à l’époque, j’étais assez petit, vraiment maigre et je n’arrêtais pas de me faire pousser le ballon », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine, évoquant son passage à l’académie des Blues.

«Je ne m’impliquais pas assez et ne touchais pas assez le ballon. C’est ce que j’ai ressenti, pourquoi je ne suis pas entré.

.

Smith Rowe est dans une forme exceptionnelle

Il n’est pas le seul. Les supporters des Blues se souviennent-ils de Mohamed Salah et Kevin De Bruyne portant les couleurs de leur club ? Cela ressemble à un lointain souvenir.

talkSPORT.com revient sur les cinq joueurs qui ont eu un passage misérable à Chelsea, mais qui ont ensuite connu une carrière de joueur réussie ailleurs…

Emile Smith Rowe – Arsenal

Il a rejoint la Hale End Academy d’Arsenal à l’âge de dix ans et s’est lancé dans un voyage qui l’a amené à devenir un joueur à part entière dans l’équipe première du club.

Le joueur de 21 ans a également eu des périodes de prêt au RB Leipzig et à Huddersfield Town, mais il est maintenant dans la meilleure forme de sa vie, marquant cinq buts et deux passes décisives en 13 apparitions pour les Gunners cette saison.

.

Chelsea avait Smith Rowe dans son académie et maintenant il joue pour l’Angleterre Declan Rice – West Ham

Rice a rejoint l’académie de blues à l’âge de sept ans et a été libéré à l’âge de 14 ans, en raison de son physique.

Il a ensuite rejoint l’académie de West Ham et s’est transformé en l’un des meilleurs milieux de terrain anglais de Premier League.

Le maestro de 22 ans a également été une vedette du parcours de l’Angleterre vers la finale du Championnat d’Europe l’été dernier.

Rice (à droite) reste un ami proche de Mason Mount (au centre) Kevin De Bruyne – Manchester City

Après un passage réussi à Genk, Chelsea a envoyé De Bruyne directement en prêt au Werder Brême et à son retour la saison suivante, il a fait neuf apparitions en 2013/14 et n’a jamais inscrit un seul but pour le club.

Son temps de jeu était limité sous Jose Mourinho et le Belge a décidé de rejoindre Wolsberg début janvier et a remporté la Coupe d’Allemagne lors de la campagne 2014/15.

Le milieu de terrain a signé pour Man City et a aidé le club à remporter plusieurs trophées sous Manuel Pellegrini et Pep Guardiola au cours des six dernières années, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

.

De Bruyne a remporté trois titres de Premier League et a été élu joueur de l’année des joueurs PFA à deux reprises Mohamed Salah – Liverpool

Salah a marqué deux fois pour Bâle (à domicile et à l’extérieur) contre les Blues alors qu’ils complétaient le doublé contre Chelsea en phase de groupes de la Ligue des champions lors de la saison 2013/14.

Il a rejoint Chelsea à l’été 2014 et n’a pas pu se tailler une place dans le onze de départ – derrière Eden Hazard, Willian, Juan Mata et Oscar – marquant deux buts en 19 apparitions, avant de subir des périodes de prêt à Florentina et Roma. .

L’Egyptien a déménagé à Liverpool en 2017 et est désormais l’un des meilleurs attaquants du football mondial.

. – .

Les Blues avaient une pléthore d’attaquants lorsque Salah était à Stamford Bridge Romelu Lukaku – Chelsea (deuxième sort)

Il est arrivé en tant que doublure de Didier Drogba tout au long de son premier passage chez les Bleus et a été déçu par ses contributions, n’ayant pas trouvé le chemin des filets en 15 apparitions en compétition.

Lukaku a impressionné lors de son prêt à West Brom, avant de revenir brièvement à Chelsea où il a raté le tir au but décisif lors de leur défaite aux tirs au but en Super Coupe de l’UEFA contre le Bayern Munich de Guardiola.

L’attaquant belge a connu de brillants sorts à Everton, Manchester United et Inter Milan – où il a remporté la Serie A sous la direction de l’entraîneur-chef Antonio Conte. Il est revenu chez les Blues pour la deuxième fois, inscrivant quatre buts jusqu’à présent cette saison.

Tous les rejets ont rappelé au conseil d’administration de Chelsea ce qu’ils ont manqué au fil des ans et continueront de le faire cette saison.

.

Lukaku a révélé de nombreux défauts dans la défense d’Arsenal