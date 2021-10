Chelsea bat Southampton à domicile

02/10/2021 à 18:05 CEST

Les Southampton ne pouvait pas battre le Chelsea, qui s’est imposé 3-1 lors du match disputé ce samedi dans le le pont de Stamford. Les Chelsea est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Manchester City par un score de 0-1. Du côté des visiteurs, le Southampton il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Les vagabonds de Wolverhampton. Après le duel, l’équipe locale est restée leader de la Premier League, tandis que le Southampton Il était à la dix-septième place à l’issue du duel.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe des « Bleus », qui a ouvert le score grâce à un but de Chaloba à la 9e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la mi-temps du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Southampton, qui a obtenu l’égalité avec une pénalité maximale de Protège-garde à la 61e minute. Mais plus tard, l’équipe locale a commencé sa lumière en mettant le 2-1 avec un but de Werner à la minute 84. Après un nouveau coup augmenté le score du Chelsea, qui a pris ses distances en établissant 3-1 grâce à un but de Chilwell au bord de la fin, en 89, mettant fin au duel avec un résultat de 3-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Chelsea a donné accès à Monter, Jorginho et Barkley pour Hudson-Odoi, Kova & ccaron; i & cacute; et Loftus-joue, Pendant ce temps, il Southampton a donné accès à Diallo, Djenépo et Elyounoussi pour Walcott, Tella et Redmond.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de cinq cartes ont été vues. Par le Chelsea l’arbitre sanctionné de jaune pour Thiago Silva, alors que dans l’équipe de Southampton admonesté Romeu, Salsu et Djenépo et avec du rouge à Protège-garde.

Avec cette victoire, le Chelsea parvient à monter à 16 points et reste en mesure d’accéder à la Ligue des champions, tandis que le Southampton reste à quatre points.

Les Chelsea affrontera le lendemain Brentford et le Southampton jouera contre lui Leeds United.

Fiche techniqueChelsea :Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, Chalobah, Kova & ccaron;i & cacute; (Jorginho, min.73), Loftus-Cheek (Barkley, min.83), Azpilicueta, Chilwell, Werner, Hudson-Odoi (Mount, min.65) et LukakuSouthampton :Mccarthy, Salisu, Bednarek, Walker-Peters, Livramento, Ward-Prowse, Romeu, Tella (Djenepo, min.73), Walcott (Diallo, min.46), Armstrong et Redmond (Elyounoussi, min.87)Stade:le pont de StamfordButs:Chalobah (1-0, min. 9), Ward-Prowse (1-1, min. 61), Werner (2-1, min. 84) et Chilwell (3-1, min. 89)