Chelsea bat Wolfsburg et se qualifie pour les demi-finales

31/03/2021 à 17:26 CEST

Chelsea est devenue la première demi-finaliste de la Ligue des champions féminine mercredi en battant Wolfsburg 3-0.

Pernille Harder, sur penalty, Sam Kerr et Francesca Kirby ont signé le triomphe de l’équipe anglaise à Budapest, où le match retour des quarts de finale a été joué en raison de restrictions de voyage en raison de la situation sanitaire.

Chelsea n’a pas manqué l’avantage qu’il apportait dès le match aller. Ajouté à 2-1 une autre victoire, par 0-3 cette fois. Il a gagné 5-1 au total.

En demi-finale, il rencontrera le vainqueur du match nul entre le Bayern Munich et Rosengard, qui sera résolu ce jeudi à Malmö. L’équipe allemande commence avec un revenu de trois buts après avoir remporté le premier match 3-0.

Les deux autres demi-finalistes sortiront du croisement entre Manchester City et Barcelone, que l’équipe espagnole domine 3-0; et entre l’Olympique de Lyon et le Paris Saint-Germain, qui dominent les champions en titre 1-0.

Le match retour de ce match était prévu ce mercredi, mais a été reporté au 18 avril en raison de plusieurs points positifs au COVID-19 dans tout Lyon.