Chelsea booste alors que Trevoh Chalobah et N’Golo Kante retournent à l’entraînement et Ben Chilwell participe à une séance de fitness légère avec les Blues espérant que l’arrière gauche pourra revenir à la mi-janvier

Chelsea a reçu un coup de pouce bienvenu au milieu du programme festif chargé avec Trevoh Chalobah et N’Golo Kante qui seraient de retour à l’entraînement de la première équipe mardi.

La paire a été écartée pour différentes raisons ces dernières semaines, mais devrait être disponible pour la sélection contre Everton à Stamford Bridge jeudi.

GETTY

Tuchel a deux joueurs importants de retour à Chalobah et à Kanté

Chalobah et Kante pourraient ne pas commencer le match car ils ne sont pas en pleine forme, mais leur retour sera un coup de pouce bien nécessaire pour Tuchel, dont l’équipe a subi une crise de blessures ces dernières semaines.

Le milieu de terrain a été particulièrement touché, Mateo Kovacic revenant d’un problème aux ischio-jambiers pour donner un résultat positif au test COVID-19 et Jorginho portant également un problème de genou avec Kante sur le banc.

Les fans de Chelsea seront également ravis de savoir que la reprise de Chilwell a également accéléré sa récupération et effectué un travail de remise en forme léger sur l’herbe.

L’arrière gauche anglais s’est blessé au genou lors de la victoire 4-0 des Blues sur la Juventus le mois dernier et il espère revenir à la mi-janvier.

.

Chilwell a boitillé contre la Juventus à la fin du mois dernier, mais on espère qu’il reviendra en janvier

Chelsea est resté en contact avec les leaders de Manchester City en devançant Leeds la dernière fois pour dépasser rapidement leur défaite 3-2 à West Ham.

Jorginho a enterré les deux tirs au but de Chelsea pour sortir les hommes de Thomas Tuchel du pétrin et remettre leur candidature pour le titre de Premier League sur la bonne voie.

Et Antonio Rudiger a appelé Chelsea à cesser de se saboter avec des erreurs défensives

« En termes de mentalité, nous avons égalé leur jeu, en termes de qualité, non, car les buts que nous avons encaissés étaient trop faciles », a déclaré Rudiger sur le site officiel du club de Chelsea.

« Ces jours-ci, nous concédons beaucoup de buts trop faciles et nous devons y remédier. Nous savons que nous devons améliorer les choses le plus rapidement possible.

«Nous faisons des erreurs stupides, nous nous punissons et donnons des buts. Ce n’est pas que les adversaires nous tuent ou nous surpassent.

« De toute évidence, nous manquons de joueurs, c’est clair, mais je ne cherche pas d’excuses. »

