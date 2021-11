Chelsea brillant, Liverpool impérieux, mais le temps est écoulé pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United alors que la Premier League revient en force après la pause internationale

La Premier League est revenue en force samedi lors de la journée la plus dramatique de la saison jusqu’à présent.

Seize des 20 équipes étaient en action et on peut dire que cela n’a pas déçu, avec 29 buts marqués au cours des huit rencontres.

Ce fut une journée sensationnelle d’action en Premier League

Chelsea a ouvert le bal avec une impressionnante victoire 3-0 sur Leicester au King Power alors que les hommes de Thomas Tuchel ont une fois de plus démontré qu’ils étaient sérieux cette saison.

Antonio Rudiger, N’Golo Kante et Christian Pulisic ont tous trouvé le chemin des filets dans ce qui était une victoire dominante pour les Bleus, qui comptent quatre points d’avance sur Liverpool au sommet de la Premier League.

« Je suis heureux mais il y a toujours place à amélioration », a déclaré le patron des Blues Thomas Tuchel après le match. « Les joueurs savent très bien quand ils font un bon match et ils ont fait un bon match. »

Le coup d’envoi de 15 heures est le moment où le drame a vraiment commencé à se dérouler et, malheureusement pour Manchester United, ce fut une autre journée désastreuse au bureau pour les Red Devils et qui sonnera la fin pour Ole Gunnar Solskjaer au club.

Chelsea a remporté la victoire sur Leicester au King Power

Le capitaine Harry Maguire a été expulsé alors que Watford humiliait les Red Devils lors d’une victoire 4-1 à Vicarage Road.

Solskjaer sera relevé de ses fonctions, Zinedine Zidane étant censé attendre dans les coulisses en tant que favori pour lui succéder.

Après le match, le Norvégien a été qualifié de « dépassé » après la cinquième défaite de son équipe en sept matches.

« Je ne peux pas croire qu’il a duré aussi longtemps », a déclaré l’ancien as d’Arsenal Perry Groves à talkSPORT de Solskjaer.

« Il a emmené Man United aussi loin qu’il le pouvait, il est hors de propos tactiquement, il y a trois joueurs là-bas qui pensent qu’ils sont plus gros que lui, à savoir Ronaldo, Pogba et Fernandes.

« Ole Gunnar Solskjaer n’est pas un manager d’élite et je dirais qu’il n’obtiendrait probablement pas un autre emploi en Premier League. »

GETTY

Solskjaer semble sur le point d’être éliminé après une autre défaite cuisante

Ce fut une journée désastreuse pour United et l’expulsion de Maguire a résumé leur situation actuelle

Liverpool a également démontré son titre avec une superbe victoire 4-0 sur Arsenal à Anfield.

Mohamed Salah a inscrit son 16e but de la saison dans la déroute, mais une bagarre sur la ligne de touche entre Jurgen Klopp et Mikel Arteta a fait basculer le match en faveur de l’équipe locale, l’Allemand révélant plus tard pourquoi leur éclatement furieux a commencé.

Ailleurs, Dean Smith et Steven Gerrard ont tous deux enregistré leurs premières victoires dans leurs nouveaux emplois respectivement à Norwich et Aston Villa.

Les Canaries ont remporté une victoire 2-1 à domicile contre Southampton, tandis que Gerrard a pris un départ victorieux avec une victoire méritée 2-0 sur Brighton à Villa Park.

Cependant, il n’y a pas eu de départ gagnant pour Eddie Howe à Newcastle.

GETTY

Salah a marqué son 16e but de la saison, mais une rupture de ligne de touche entre Klopp et Arteta a fait la une des journaux

L’altercation a semblé énerver la foule et a fait basculer l’élan en faveur de Liverpool

Le nouveau patron des Magpies n’était pas dans l’abri après avoir été testé positif pour COVID-19, mais il aura sans aucun doute été impressionné par l’esprit de son équipe car ils sont revenus deux fois par derrière pour faire match nul 3-3 avec Brentford dans un thriller à St James ‘ Se garer.

Remarquablement, il y a eu un autre festival de buts à Turf Moor alors que Burnley et Crystal Palace ont partagé le butin dans un match nul 3-3 passionnant.

Palace menait, puis traînait, puis menait à nouveau une première mi-temps de cinq buts, mais après que Maxwel Cornet ait égalisé avec une superbe volée au début de la seconde mi-temps, Burnley n’a pas eu la chance de ne pas le gagner avec Matej Vydra apportant un bel arrêt de Vicente Guaita avec presque le dernier coup de pied du match.

.

Gerrard a pris un départ victorieux à Villa

Dans le match le moins mouvementé du match, les Wolves ont poursuivi leur grande forme sous Bruno Lage pour mettre fin à la série de victoires de West Ham lors d’une victoire 1-0 à Molineux.

Les Hammers sont tombés à la quatrième place de la Premier League et David Moyes pensera que ce n’est qu’un incident mineur dans ce qui a été une campagne stellaire jusqu’à présent.

Vous pouvez consulter tous les résultats de la Premier League ci-dessous…

Leicester 0-3 Chelsea

Newcastle 3-3 Brentford

Burnley 3-3 Palais de cristal

Aston Villa 2-0 Brighton

Watford 4-1 Man United

Loups 1-0 West Ham

Norwich 2-0 Southampton

Liverpool 4-0 Arsenal