Chelsea ciblant le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt et Jules Kounde de Séville avec Antonio Ruidger, Thiago Silva, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta tous hors contrat en 2022 au club de Premier League

Chelsea a quatre défenseurs clés hors contrat l’été prochain et le club serait à la recherche de nouvelles recrues.

Antonio Rudiger, Thiago Silva, Andreas Christensen et le capitaine Cesar Azpilicueta deviendront tous, dans l’état actuel des choses, des agents libres à l’été 2022, mais les chefs des Blues espèrent lier les quatre joueurs à de nouveaux accords.

.

Rudiger est l’un des meilleurs joueurs de Chelsea mais il ne sera peut-être pas au club la saison prochaine

.

L’accord de Silva est également en vigueur à la fin de l’année

Christensen est devenu une véritable élite sous la direction de Tuchel

Ils n’ont pas encore abouti à leurs négociations, Rudiger tentant de devenir le joueur le mieux payé du club et de nombreuses équipes de haut niveau intéressées par l’international allemand.

Un nouvel accord à long terme pour Christensen semble probable, le Danois florissant sous la direction de Thomas Tuchel depuis son arrivée en janvier.

Des accords pour le duo plus âgé Azpilicueta, 32 ans, et Silva sont également apparemment en préparation, mais sont moins prioritaires compte tenu de leur âge, bien que les deux restent des figures clés de l’équipe de Tuchel.

Azpilicueta semble plus fort que jamais, jouant un rôle central dans les récents triomphes de Chelsea en Ligue des champions et en Super Coupe et obtenant un rappel dans l’équipe nationale espagnole.

GETTY

Il a récemment remporté la Ligue des Nations de l’UEFA avec la France et on dit qu’il veut quitter Séville

.

Koundé est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs français de la relève

Ses qualités de leader sont essentielles pour le moral de l’équipe et un nouveau contrat semble être une formalité.

Un nouvel accord pour Silva est plus délicat étant donné qu’il vient d’avoir 37 ans. L’international brésilien est superbe en son temps, mais les blessures sont devenues plus fréquentes ces derniers temps pour le colossal défenseur central.

Avec le quatuor hors contrat l’été prochain, les chefs des Blues ont été contraints de parcourir le marché des options et deux grands noms ont été évoqués comme cibles.

Jules Kounde de Séville, dont le déménagement à Stamford Bridge a échoué cet été en raison d’une rupture des négociations, est l’une des principales priorités.

GETTY

De Ligt, quant à lui, est également une cible pour Chelsea, qui souhaite signer des défenseurs centraux au ballon.

Le défenseur français, qui a remporté la Ligue des Nations de l’UEFA avec les Bleus lors de la trêve internationale, est considéré comme l’un des jeunes talents les plus brillants du football européen, connu pour son calme sur le ballon et son assurance à l’arrière.

Les Blues voulaient le défenseur central mais n’étaient pas prêts à payer sa clause de rachat de 68 millions de livres sterling et le club espagnol était réticent à vendre même avec l’as de West Ham Kurt Zouma offert dans le cadre des négociations pour réduire les frais.

Chelsea, cependant, devrait revenir avec une autre offre pour le joueur en janvier et Séville acceptera probablement des frais inférieurs à mesure que l’intérêt augmente pour ses services.

GETTY

De Ligt a rejoint la Juventus depuis l’Ajax en 2019 pour un montant énorme de 67,5 millions de livres sterling

Des rapports en Italie affirment également que le défenseur de la Juve De Ligt est « en tête de liste de Chelsea l’été prochain ».

Sa forme générale pour les géants de la Serie A est cependant discutable, et à l’occasion cette saison, il a été relégué sur le banc par Max Allegri, bien que ses performances se soient améliorées lors des derniers matchs.

Le défenseur néerlandais dispose d’une clause libératoire de 103 millions de livres sterling, qui deviendra active à la fin de la saison.

La Juventus espère que De Ligt signera un nouveau contrat pour repousser l’intérêt d’autres clubs.

Si Chelsea choisit de respecter cette clause de libération, il battra son record de transfert, qui s’élève aux frais de 97,5 millions de livres sterling payés pour Romelu Lukaku à l’Inter cet été.

Mais à quoi pouvaient bien ressembler les Bleus avec les deux défenseurs dans leurs rangs ? Découvrez ci-dessous…

L’alignement de Chelsea avec De Ligt et Kounde semble très solide

