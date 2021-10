Chelsea, City, United et Liverpool confirment leur favoritisme

14/10/2021 à 11h05 CEST

Liverpool (4%), Manchester United (5%), Chelsea (6%) et Manchester City (7%) ont confirmé leur candidature au titre en ce début de Premier League, étant quatre des cinq équipes qui ont été par le moins de temps en retard dans l’électronique. Seul le Brentford de Thomas Frank, avec 5%, revenu au sommet de la compétition après 74 ans, s’est glissé dans cette noble zone du classement.

Ceux de Thomas Tuchel, qui sont les champions et super champions d’Europe actuels, a profité de la confrontation directe entre Liverpool et Manchester City lors de la dernière journée avant la pause de l’équipe nationale pour prendre seul la tête avec 16 points, juste devant Jürgen Klopp (15) et Pep Guardiola (14) et aussi United de Manchester Ole Gunnar Solskjaer (14).

5% – Seul Liverpool (4%) a été en position de défaite pour une plus faible proportion de temps de jeu en Premier League cette saison que Brentford (5%). Impression. @ Tomvictor se penche sur le bon départ de @ BrentfordFC pour @OptaAnalyst. ⬇️ – OptaJoe (@OptaJoe) 13 octobre 2021

Trois des quatre équipes mentionnées sont non seulement celles qui ont été le moins en retard dans le jeu électronique, mais ce sont aussi celles qui ont gagné le plus longtemps dans leurs matchs respectifs : Chelsea (53%), Liverpool (45%) et Manchester City (37%) ont montré leur autorité absolue lors de ce début d’édition 2021/22 en Premier League.

Les quatre candidats au titre, bien partis

Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool sont les quatre candidats les plus sérieux au titre de Premier League cette saison. Les hommes de Pep Guardiola défendent l’hégémonie après avoir remporté trois des quatre dernières éditions : seul Jürgen Klopp, en 2020 et après avoir remporté la Ligue des champions, a su déloger l’équipe bleu ciel.

ETl Chelsea, en tant qu’actuel champion de la Ligue des champions, et Manchester United, en tant que vice-champion actuel de la Premier League et avec Cristiano Ronaldo dans leurs rangs, menacent Manchester City et Liverpool, les deux derniers championnats britanniques. Le combat acharné entre Thomas Tuchel, Ole Gunnar Solskjaer, Jürgen Klopp et Pep Guardiola promet de fortes émotions.