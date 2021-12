Chelsea complète le triplé national avec la victoire finale de la FA Cup féminine sur Arsenal alors que Sam Kerr marque une puce de classe mondiale à l’occasion du 100e anniversaire de l’interdiction

Chelsea a complété son triplé national en battant à juste titre Arsenal 3-0 lors de la finale retardée de la FA Cup dimanche.

Plus de 40 000 personnes se sont rassemblées à Wembley pour assister à la finale du 100e anniversaire de l’interdiction de jouer aux femmes.

Kerr a marqué deux fois en finale de la FA Cup

La qualité de l’équipe d’Emma Hayes était superbe car Arsenal n’a prouvé aucun match avec le double Fran Kirby et Sam Kerr tirant les Blues dans les triplés.

La FA Cup 2020/21 avait été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Kirby a donné à Chelsea un but d’avance seulement trois minutes après le début du match alors que l’équipe de Hayes sortait des blocs.

Kirby a lancé Chelsea avec un but à la troisième minute

Arsenal n’a pas réussi à dégager le ballon et Kirby a pu se faufiler au but et n’a commis aucune erreur en tête-à-tête avec le gardien de but.

Chelsea a dominé les échanges d’ouverture et Kirby et Sam Kerr ont eu des chances de doubler leur avance, mais ont été contrecarrés par la gardienne Manuela Zinsberger.

Les deux équipes ont vu leurs cris de pénalité refusés en première mi-temps, mais leurs appels ont été rejetés.

Chelsea a dominé Arsenal à Wembley

Arsenal s’est davantage développé dans le match au fur et à mesure que la mi-temps progressait, mais les Bleus étaient bons pour leur avance à la pause.

Kerr a décroché une deuxième place méritée à la 57e minute alors que son tir a attrapé Zinsberger du pied plat et le ballon est entré à son poteau proche.

Kerr s’est ensuite assuré du résultat en marquant une puce scandaleuse sur le gardien d’Arsenal pour porter le score à 3-0.