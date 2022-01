Chelsea confirme deux nouveaux cas de Covid avant d’affronter les Spurs en Carabao Cup

La blessure des Blues et l’équipe touchée par Covid ont subi un autre coup (Photo: .)

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a confirmé que deux autres joueurs avaient été testés positifs pour Covid-19, le duo manquant mercredi le match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao contre les Spurs.

Les tenants de la Ligue des champions, qui disputent toujours cinq compétitions, ont géré une crise de blessures ainsi qu’un certain nombre de cas de coronavirus, tandis que le gardien numéro un Edouard Mendy participe désormais à la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal.

Des informations sont apparues tôt mercredi selon lesquelles Chelsea pourrait être sans deux autres joueurs contre les Spurs, et maintenant N’Golo Kante et Thiago Silva sont absents de l’équipe après avoir été testés positifs.

Confirmant les deux cas de Covid, Tuchel a déclaré à Sky Sports peu de temps avant le coup d’envoi: « Oui, malheureusement Thiago Silva et N’Golo Kante [have Covid], ce qui est énorme pour nous car ce sont deux acteurs clés.

« Nous avons eu les informations aujourd’hui dans la matinée, donc c’est assez difficile, mais nous allons pousser. Les gars qui sont ici ont notre confiance, ont notre conviction, et nous allons les pousser et pousser les choses au maximum.

« Cela n’a pas changé la donne depuis quelques semaines, mais ce n’est pas le moment de le répéter constamment. J’ai exprimé mon opinion et à partir de là, nous cherchons des solutions. J’ai confiance dans les gars qui jouent et j’espère que nous pourrons réaliser une solide performance parce que nous en avons besoin.

Malang Sarr entre en défense, tandis que Saul Niguez se voit offrir un rare départ au milieu de terrain en l’absence de Kante avec Mateo Kovacic sur le banc après son excellente prestation contre Liverpool.

Dans d’autres nouvelles, Romelu Lukaku a été réintégré directement dans le onze de départ suite à son interview controversée, tandis que Timo Werner et Ruben Loftus-Cheek sont de retour dans l’équipe de la journée.

Sur la décision de jouer Lukaku, Tuchel a ajouté: « Eh bien, c’est contre son ancien entraîneur, et c’est un match à domicile et c’est notre joueur – c’était le plan mais c’était aussi le plan [to play him] le dernier match et puis ça n’a pas marché, tellement heureux qu’il soit sur le terrain aujourd’hui.’

Tottenham, quant à lui, transpirait également à l’idée que deux joueurs manquent le match, bien qu’Eric Dier soit le seul absent notable de la formation d’Antonio Conte.

Plus à venir…



