Chelsea confirme que Christian Pulisic a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite en Premier League contre West Brom

Chelsea a confirmé que Christian Pulisic avait subi une blessure aux ischio-jambiers contre West Brom.

L’as américain a marqué le premier but d’une défaite 5-2 contre les Baggies, mais a été remplacé juste après la mi-temps de l’affrontement.

Pulisic n’a duré que 45 minutes contre West Brom mais a marqué un but

Et maintenant, le patron des Blues, Thomas Tuchel, a révélé la raison de la décision de le retirer.

«Christian a fait un sprint quand il est revenu pour la seconde mi-temps et a dit qu’il pensait que ses ischio-jambiers ne survivraient pas au match s’il continuait.

« Nous avons donc dû prendre la décision de le remplacer immédiatement. »

Mason Mount a remplacé Pulisic et a également marqué, mais l’international anglais n’a pas pu arrêter Chelsea, à 10 hommes en raison du carton rouge de Thiago Silva, perdant lourdement face à Sam Allardyce.

Chelsea affrontera Porto lors du match aller de leur quart de finale de la Ligue des champions mercredi.

Il est maintenant peu probable que Pulisic apparaisse alors que le club surveille sa condition physique.

Tammy Abraham devrait maintenant entrer dans l’équipe après avoir raté West Brom.

Tuchel insiste sur le fait que son camouflet d’Abraham pour le match de West Brom n’était « rien de personnel »

En l’absence de l’attaquant samedi, Tuchel a déclaré à talkSPORT: «Il n’était pas dans l’équipe. Je dois nommer 18 joueurs.

«Il y a des choix difficiles à faire. Nous prenons les choix de ce que le jeu exige, de ce que nous prédisons, des substitutions que nous avons.

«Au final, nous devons sélectionner 18 joueurs pour plus ou moins 20 postes. Nous devons donc laisser trois joueurs de côté et Tammy était l’un des trois joueurs.

«Ce n’est rien de personnel ou rien de grand. Il a la même chance de jouer tous les trois jours comme tout le monde.