Chelsea conserve son avance au King Power Stadium

20/11/2021 à 15h33 CET

Jésus Burgos

Chelsea FC maintient le leadership de la Premier League après avoir battu Leicester (0-3) avec solvabilité et confort, grâce à des buts de Antonio Rüdiger, N’Golo Kanté et Christian Pulisique, qui cherchait à compliquer les choses pour l’équipe visiteuse mais où le bon travail collectif et le grand jeu en général de ceux de Thomas tuchel empêchait les locaux d’entrer dans le jeu et pouvait profiter des arrivées dangereuses au but de Edouard Mendy.

J’AI LU

CHE

Leicester

Schmeichel; Albrighton, Amartey, Evans, Söyüncü; Castagne, Soumaré (Dewsbury-Hall, 75′), Ndidi ; Barnes (Maddison, 45′), Lookman (Iheanacho, 45′) et Vardy.

Chelsea

Mendy ; Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, James ; Kanté, Jorginho (Loftus-Joue, 77′), Chilwell ; Mount (Ziyech, 61′), Havertz (Pulisic, 61′) et Hudson Odoi.

Buts

0-1 (14′) : Rudiger. 0-2 (28′) : Kanté. 0-3 (71′) : Pulisique.

Arbitre

Paul Tierney. TA : Schmeichel, Evans et Amartey / Mendy.

Incidents

Match correspondant à la douzième journée de Premier League disputée au King Power Stadium (Leicester).

Ceux de Thomas Tuchel consolident avec 29 points en tête du classement de la Premier League après s’être imposés avec force et solvabilité à l’extérieur dans un duel toujours compliqué au King Power Stadium. Une première mi-temps où les visiteurs ont dominé a redressé la victoire grâce aux buts de Antonio Rüdiger et N’Golo Kanté, au premier semestre, et pulisique chrétienne, Dans la seconde moitié. Les « bleus » ont été pénalisés par jusqu’à trois buts annulés en seconde période, ce qui a empêché la victoire d’être plus importante.

Le central Rudiger a ouvert le score du match, marquant son huitième but en Premier League et son quatrième contre les « renards », grâce à une superbe tête qui a battu Schmeichel. Quelques minutes plus tard, Kanté a allongé les distances au tableau d’affichage, rendant la loi du premier efficace et remettant la victoire sur les rails avant la pause. Cependant, ceux de Tuchel Ils nous ont fait plus de show en deuxième mi-temps.

Et la victoire pourrait être plus grande

En seconde période, la dynamique s’est maintenue. Les locaux sont montés un peu à la recherche d’avantages réducteurs mais au-delà d’une occasion isolée, un coup de feu de Iheanacho par exemple, Leicester pouvait à peine entrer dans le match en raison de l’insistance des visiteurs à attaquer. À la fin, pulisique chrétienne, vient d’entrer sur le terrain de jeu, a défini un grand jeu rapide collectif pour clôturer une victoire qui pourrait être plus grande. Jusqu’à trois, tant de « bleus » ont annulé l’arbitre pour hors-jeu. Pourtant, trois buts qui certifient le bon moment de Chelsea et le maintiennent en tête du classement de la Premier League.