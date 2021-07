Chelsea contacté pour le superbe retour d’Eden Hazard cet été .

Eden Hazard a traversé une période torride depuis qu’il a échangé Chelsea contre le Real Madrid (Photo: .)

Chelsea aurait été approché par des intermédiaires proposant un retour étonnant pour Eden Hazard, deux ans seulement après le départ de l’attaquant de Stamford Bridge pour rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un accord de 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling).

Hazard a été dévoilé à 50 000 fans hurlants de Madrid en juin 2019, les fidèles de Bernabeu cherchant désespérément une signature ” Galactico ” pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo qui était parti rejoindre la Juventus l’été précédent.

Mais le joueur de 30 ans a eu du mal à répondre aux attentes après avoir subi une série de blessures musculaires au cours d’une misérable période de deux ans, ne marquant que cinq buts dans toutes les compétitions pour Los Blancos.

De nombreux rapports suggèrent que Hazard souhaite mettre fin à son cauchemar madrilène et il semble qu’une réunion de rêve pourrait être une possibilité, Chelsea étant sa destination préférée.

Madrid a imposé un prix de 60 millions d’euros à l’attaquant belge (Photo: .)

Selon la publication espagnole AS, Chelsea a été contacté pour un revirement sensationnel pour Hazard et il a été affirmé que l’ailier “pourrait être en ligne” pour rejoindre les détenteurs de la Ligue des champions avant la prochaine campagne.

Cependant, il existe plusieurs pierres d’achoppement majeures qui pourraient empêcher un éventuel accord de démarrer cet été. Premièrement, Madrid exigerait plus de 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling) de la part de prétendants potentiels pour la signature de Hazard, ce qui serait un énorme pari pour n’importe quelle équipe compte tenu de ses récents problèmes de forme physique.

On prétend que les demandes salariales alléchantes de Hazard sont probablement un autre problème pour Chelsea, étant donné que l’international belge gagne beaucoup plus maintenant – environ 416 000 £ par semaine – qu’il ne l’a jamais fait dans l’ouest de Londres.

Chelsea donne la priorité à un avant-centre cet été (Photo: .)

Le rapport souligne également que le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, vise avant tout un mouvement pour un grand avant-centre, le Borussia Dortmund et l’attaquant norvégien Erling Haaland étant la cible principale du club à l’avant.

Les Blues sont déjà bien approvisionnés dans la zone du terrain de Hazard, avec des joueurs comme Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner, Christian Pulisic et Hakim Ziyech s’affrontant pour un temps de jeu régulier sous Thomas Tuchel.

Hazard reste cependant une figure populaire parmi les membres seniors du vestiaire de Chelsea et serait accueilli à bras ouverts malgré ses difficultés à Madrid.

Il est également extrêmement bien considéré par les supporters de Chelsea après avoir aidé l’équipe à remporter deux titres de Premier League, deux trophées de Ligue Europa, une FA Cup et une League Cup au cours de son séjour de sept ans.

Courtois est convaincu que Hazard sera toujours un joueur de Madrid à la fermeture de la fenêtre de transfert (Photo: .)

Le mois dernier, le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, ancien coéquipier de Hazard à Chelsea, a minimisé les spéculations croissantes que son compatriote pourrait être sur le point de quitter les géants de la Liga.

“Je suis sûr à 100% qu’il reste”, a déclaré Courtois au Soir.

« Il ne veut pas bouger. Seule la presse madrilène écrit sur l’envie de partir.

« Il veut continuer, jouer sans blessure et gagner des titres.

« Au Real Madrid, il y a des critiques tout le temps et pour tout le monde. Gareth Bale a été critiqué, mais il a remporté la Ligue des champions et a marqué un doublé en finale à Kiev.

Plus : Football



Courtois a ajouté: “Nous savons tous qu’à Madrid, il y a des pressions et des critiques de la part de la presse et des fans. Mais Eden peut gérer ça.

— Je le connais assez bien pour le dire. Il peut encore tout changer.

“Il veut toujours être un joueur important pour Madrid et remporter des titres.”



PLUS : Mesut Ozil envoie un message à l’ancien coéquipier d’Arsenal Bukayo Saka au sujet d’un penalty manqué à l’Euro 2020 et d’abus racistes



PLUS : Chelsea et Leeds conviennent des frais pour le jeune Lewis Bate avec un examen médical qui aura lieu aujourd’hui





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();