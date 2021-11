Chelsea contre Manchester United, mais quel est le plus gros club ? Qui a le meilleur stade ? Et qui était l’adversaire le plus coriace ? On laisse Gabby décider…

C’est l’événement marquant du week-end en tant qu’hôte de Chelsea, Manchester United, quelques jours seulement après le limogeage du patron Ole Gunnar Solskjaer.

United est neuvième et pourrait avoir 15 points de retard sur les Blues si les choses ne se passent pas comme prévu à Stamford Bridge.

Gabby nous donne la vérité sur Chelsea et Man United

Mais quel club était le plus difficile à affronter, sur quel terrain était le plus difficile à jouer et qui choisiriez-vous entre Didier Drogba et Wayne Rooney ?[layatandwhowouldyoupickbetweenDidierDrogbaandWayneRooney?

On laisse Gabby Agbonlahor décider…

EDGE : Stamford Bridge ou Old Trafford, Lukaku ou Ronaldo, Drogba ou Rooney ? Gabby met Chelsea et United face à face