Chelsea contrecarré par une grève dans les arrêts de jeu alors que la pression de Brighton porte ses fruits

Chelsea a été retardé par un arrêt de jeu égalisateur alors que la pression a payé pour Brighton lors d’un match nul 1-1 à Stamford Bridge.

Chelsea a résisté à beaucoup de pression de Brighton et semblait être sur la bonne voie pour remporter une victoire 1-0 grâce à un but de la tête de Romelu Lukaku en première mi-temps. Mais Danny Welbeck a considérablement égalisé dans le temps additionnel pour s’assurer que les points étaient partagés.

Lukaku a fait son premier départ à Chelsea depuis octobre pour les Blues contre Brighton. Il a été l’un des quatre changements pour les hommes de Thomas Tuchel après leur victoire 3-1 au Boxing Day à Aston Villa.

Andreas Christensen, Mateo Kovacic et Cesar Azpilicueta sont également revenus sur le côté.

Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Marcos Alonso et N’Golo Kante – qui ont tous commencé la victoire 3-1 à Aston Villa dimanche – ont abandonné.

Silva n’a pas été impliqué tandis que Kai Havertz est revenu sur le banc.

Brighton a montré trois changements par rapport à sa victoire 2-0 sur Brentford, avec Yves Bissouma parmi ceux qui entrent dans le XI.

Et Lukaku a mené Chelsea à une avance de 1-0 à la 27e minute, tournant dans un corner avec style.

Le tueur à gages belge a ignoré le défi misérable de Neal Maupay, les protestations de l’attaquant de Brighton ayant été rejetées sans problème par les responsables.

Mais peu de temps après, Reece James a boitillé avec un problème de genou présumé.

L’arrière droit anglais avait remplacé l’ailier gauche en l’absence continue de Ben Chilwell, mais pourrait maintenant faire face à un sort en marge de la sienne.

La réponse de Brighton était bonne cependant. Le centre de Solly March a été dégagé mais seulement jusqu’à Yves Bissouma, qui a tiré bas et droit sur Edouard Mendy.

Adam Lallana a ensuite piqué les paumes de Mendy avec une poussée montante avant de tirer quelques secondes plus tard.

Lamptey a ensuite fait passer le ballon devant Alonso et Rudiger s’est lancé dans un défi à l’arrière droit. Il sort du sol et bien qu’il récupère le ballon, il mettait certainement Lamptey en danger.

Il a protesté de son innocence et a reçu le premier carton jaune du match.

Puis, d’un corner, Brighton a frôlé l’égalisation après que le coup de poing de Mendy ait trouvé Lamptey. Ce dernier a touché avant de boucler un tir sur le toit du filet.

Les efforts de Brighton finissent par payer contre Chelsea

Brighton poussait pour un égaliseur avant la mi-temps.

Lamptey a retiré le ballon pour Mac Allister au bord de la surface, mais après un une-deux avec Maupay, il a tiré directement sur Mendy.

Et quelques secondes plus tard, Jakub Moder a bien fait de le reconquérir et a fait sortir Marc Cucurella en bas à gauche.

Il a enroulé un centre précoce dans la surface et Maupay a filé sur Mac Allister, qui n’a pas pu tirer.

Brighton a commencé la seconde mi-temps dans un style similaire lorsque Moder a fait une boucle au-dessus de la barre.

A l’autre bout, Lukaku avait une autre chance de la tête, mais cette fois ce n’était pas cadré.

Mais Brighton occupait Mendy. Son prochain arrêt fut de priver Mac Allister d’un coup franc. Peu de temps après, il a également été appelé à l’action pour repousser une grève de Bisouma.

Maupay est le suivant à viser les visiteurs mais sa tentative d’un angle s’est élargie.

Pourtant, d’autres occasions n’ont pas été converties par Brighton lorsque Maupay a été contrecarré par la défense de Chelsea et, quelques instants plus tard, Lamptey a tiré à côté.

Ce n’était pas tout le trafic à sens unique, cependant, avec Mason Mount voyant un effort pour Chelsea dévier derrière. Lukaku a également fait un effort large et Kovacic a tenté sa chance sans succès également.

Il semblait que les hôtes réussissaient à éliminer la piqûre du jeu, mais Brighton a été récompensé pour ses efforts avec un égaliseur dans les arrêts de jeu.

Danny Welbeck, récemment remplaçant, a dirigé un centre de Cucurella. Cela lui a valu une part du butin et c’était ce qu’ils méritaient.

LIRE LA SUITE: Un doute soudain émerge pour la star de Chelsea au milieu des discussions sur un « accord » de transfert