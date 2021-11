Chelsea, de plus en plus craintif, la meilleure star s’éloignera pour rien

Les responsables de Chelsea auraient de plus en plus peur de l’impasse contractuelle actuelle de l’arrière central Antonio Rudiger.

de Rudiger L’accord actuel de Stamford Bridge expire à la fin de la campagne en cours, ce qui signifie qu’il pourra négocier librement avec des clubs en dehors de l’Angleterre à partir de janvier lors d’un changement d’été en 2022.

L’international allemand a rejoint les Bleus depuis la Roma en 2017 et est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.

Mais selon un rapport du Daily Telegraph, aucun progrès n’a été réalisé sur un nouvel accord – laissant Chelsea chefs suant sur son avenir.

Le joueur de 28 ans souhaiterait un salaire hebdomadaire d’environ 200 000 £ par semaine. La durée de son nouveau contrat pose également problème.

Rudiger aura 29 ans en mars et les Bleus hésitent à lui proposer un contrat de plusieurs années.

Au fur et à mesure que le temps passe et que rien n’est signé, le rapport du Daily Express indique que Chelsea est plus susceptible de céder et de se plier à ses demandes.

Rudiger ne manquera cependant pas d’offres pour sa signature. Les poids lourds européens du Real Madrid, du PSG et de la Juventus sont tous impatients de le faire atterrir.

Un retour potentiel en Allemagne pourrait également se concrétiser, le Bayern Munich poursuivant également Rudiger.

Rudiger révèle le contenu de Chelsea

Interrogé récemment sur sa situation contractuelle, Rudiger n’a pas tardé à révéler son bonheur à Stamford Bridge.

« La chose la plus importante est que je me sens heureux ici », a déclaré Rudiger au Guardian le mois dernier.

« Je pense que si les gens le regardent, ils peuvent voir que je suis heureux. Concernant la situation du contrat, je discute avec le club. C’est pour les oreilles de personne. C’est comme ça que j’ai dit que ce serait après l’Euro – il y aurait des pourparlers.

« Il y a eu une discussion entre Marina [Granovskaia, a Chelsea director] et mon mandataire. Nous avons la situation où nous en sommes maintenant et je n’ai rien à voir avec toutes les spéculations.

« Ce n’est pas dans mon esprit. Je suis concentré sur ce que je fais parce que c’est pourquoi je me réveille tous les matins.

Rudiger a également fait l’éloge du patron des Blues Tuchel, qui lui a donné un nouveau souffle lorsqu’il a remplacé Frank Lampard en janvier.

« Tuchel m’a donné une nouvelle vie », a déclaré Rudiger.

« Je ne dirais pas qu’il a dit : « Vous devez être le plus grand orateur dans le vestiaire. » Je ne suis pas comme ça. J’aime tout montrer sur le terrain. Il m’a dit ce qu’il attendait – mon jeu naturel : être agressif, être un leader.

Rudiger n’est pas le seul défenseur de Chelsea à être en fin de contrat l’été prochain. Les Bleus ont également des décisions à prendre sur Thiago Silva, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta.

