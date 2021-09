Chelsea de Thomas Tuchel «trop respectueux» alors que Pep Guardiola prend sa revanche en finale de la Ligue des champions pour Manchester City et un énorme coup de pouce au titre

in

Le patron de Man City, Pep Guardiola, s’est vengé du manager de Chelsea Thomas Tuchel, battant le patron de Chelsea pour la première fois en Angleterre avec une victoire 1-0 à Stamford Bridge.

Tuchel s’était imposé lors des trois rencontres précédentes dans leurs clubs actuels, éliminant Manchester City de la FA Cup, ainsi que remportant la finale de la Ligue des champions, surclassant Guardiola à chaque fois.

Pour la première fois en Angleterre, Guardiola revient devant Tuchel

Mais cela ne devait pas être à Stamford Bridge, City commençant le match en tête et y restant pendant 90 minutes.

Chelsea a joué les premières étapes comme un match à l’extérieur, assis profondément avec Romelu Lukaku et Timo Werner bien dans leur propre moitié, mais il n’a pas fallu longtemps pour que les Blues commencent à créer les meilleures opportunités.

Le plan était clair avec Werner et Lukaku avançant à grande vitesse, mais City les avait couverts, réduisant la meilleure chance du Belge à un tir aérien.

Contrairement aux précédentes rencontres entre Tuchel et Guardiola, ce dernier a ensuite vu son équipe prendre le contrôle total du jeu, jouant le ballon rond autour de la surface de Chelsea.

Lukaku et Werner ont eu des chances de rompre, mais n’ont pas pu se connecter

“Ils ont eu plus de virages qu’un dodécaèdre”, a déclaré le commentateur de talkSPORT, Sam Matterface, alors que City continuait d’essayer d’enfiler le ballon dans la surface de Chelsea, pour se retrouver face à un flot de dégagements costauds.

La défense de Chelsea était, comme c’est souvent le cas sous Tuchel, le dernier recours mais avec une quantité surprenante de calme et de confiance, ce qui signifie que City devait être tout aussi intelligent quand ils ont été contrés.

.

Les arrières latéraux de Chelsea ont eu une journée terrible, avec Marcos Alonso pauvre et Reece James blessé

City a commencé la deuxième période alors qu’ils terminaient la première, mais avec une instruction claire de prendre plus de tirs, Kevin De Bruyne voyant une tentative bloquée et Jack Grealish frisant un effort large.

“Chelsea a été trop respectueux envers City”, a déclaré le commentateur de talkSPORT, Dean Ashton. « Il y a eu quelques gémissements [from the fans] à la mi-temps, ils veulent plus de leurs champions d’Europe.

.

Les joueurs de Chelsea ne se ressemblaient pas toute la journée

Chelsea a continué d’inviter la pression comme un homme à terre, permettant à Bernardo Silva et De Bruyne d’errer vers la surface depuis un coin, avant que Joao Cancelo n’accélère le jeu, simulant un tir avec sa droite, avant de déchaîner avec sa gauche.

Sa tentative a été bloquée et recueillie par Gabriel Jesus, qui s’est retourné et a tiré un coup de semonce devant une statue-esque Edouard Mendy.

Jésus était exactement l’avant-centre dont City avait besoin avec son but gagnant

.

Le remplacement de Havertz par Tuchel a fait la différence, mais pas assez pour arrêter la revanche de Guardiola

Grealish a ensuite trompé Antonio Rudiger, envoyant un tir de curling caractéristique vers le coin du filet, seulement pour que Mendy l’ait brillamment mis large avec un arrêt du bout des doigts.

Le match était presque terminé lorsqu’un centre de Bernardo Silva a été paré sur le chemin de Jésus, mais le remplaçant Thiago Silva a brillamment bloqué son effort sur la ligne.

Et c’était exactement le réveil dont Chelsea avait besoin, Tuchel faisant appel à Kai Havertz pour un N’Golo Kante inhabituellement pauvre, avec Havertz nourrissant Lukaku pour un tap-in, mais l’Allemand était hors-jeu dans la construction.

.

Lukaku était bien conduit par Dias et Laporte

C’était ensuite au tour de City de contrer, les coéquipiers de Grealish gaspillant en quelque sorte un magnifique croisement en dehors de la botte de l’homme de 100 millions de livres sterling.

Le match a rapidement perdu tout contrôle, avec des chances aux deux extrémités alors que Chelsea cherchait un égaliseur, avec Aymeric Laporte envoyant une frappe de quelques millimètres de large du poteau gauche, avant que Grealish ne frappe une ligne droite à Mendy.

Les occasions continuaient de se présenter, mais Chelsea fonctionnait à vide, avec un affrontement tardif entre Havertz et Ederson supprimant la piqûre du match, permettant à City de remporter la victoire.

Les choses semblent maintenant beaucoup plus roses pour Guardiola après avoir perdu des points contre Tottenham et Southampton, dépassant les rivaux du titre Chelsea dans le classement de la Premier League pour se classer deuxième.

