Chelsea décide des sensations au milieu de terrain mais se concentre sur la position problématique

Chelsea réfléchit actuellement à laquelle des deux sensations au milieu de terrain ils devraient poursuivre, mais donne la priorité à leur problème d’aile arrière, selon un rapport.

Le blues prévoient naturellement un gros été de transferts. Cependant, leurs problèmes de blessures leur ont présenté une tâche délicate pour la fenêtre de transfert de janvier qui n’était pas à l’ordre du jour.

Les stars de premier choix Ben Chilwell et Reece James ont tous deux subi de graves blessures. La paire a été cruciale pour Thomas Tuchel cette saison.

Mais l’entraîneur allemand pourrait se passer de Chilwell pour le reste de la campagne et de James pendant plusieurs semaines.

Le correspondant de Chelsea pour Goal, Nizaar Kinsella, rapporte que le club cherche à rappeler Emerson Palmieri de Lyon en tant que première priorité.

L’arrière gauche a rejoint l’équipe de Ligue 1 en prêt pour la saison l’été dernier. Il est régulièrement présenté, il pourrait donc être impossible d’assurer son retour.

Le défenseur en fuite d’Everton Lucas Digne est une autre option. Alternativement, un mouvement de prêt différent pourrait être recherché.

Pour le côté droit de la défense, le rappel du joueur prêté de Blackpool Dujon Sterling est un jeu potentiel. Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic peuvent suppléer autrement.

Pendant que ces décisions sont prises, les objectifs à long terme de Declan Rice et Aurélien Tchouameni sont considérés.

Tous deux sont appréciés par la hiérarchie des Bleus, mais Rice, 22 ans, est une cible beaucoup plus familière que le milieu de terrain monégasque de 21 ans Tchouameni.

En tant que tels, leurs éclaireurs surveillent le Français de très près. On dit qu’ils vont jusqu’à analyser son attitude et sa vie personnelle.

Ses performances en Ligue 1 augmentent l’intérêt de Stamford Bridge. Ils pourraient faire une offre à la fin de la saison.

Cependant, Kinsella affirme qu’il est peu probable que lui et Rice soient tous les deux signés. C’est parce que Tuchel veut intégrer Conor Gallagher dans l’équipe à son retour de Crystal Palace.

Lukaku présente ses excuses à Chelsea

Pendant ce temps, Romelu Lukaku a publié une vidéo d’excuses aux fans de Chelsea dans laquelle il décrit son plan pour se remettre de son interview explosive.

Dans un clip Twitter intitulé » Un message de Romelu « , Lukaku a déclaré: » Aux fans, je suis désolé pour le bouleversement que j’ai causé.

« Vous connaissez le lien que j’ai avec ce club depuis mon adolescence. Donc je comprends tout à fait que vous soyez contrariés.

« Évidemment, c’est à moi maintenant de restaurer votre confiance et je ferai de mon mieux pour montrer mon engagement chaque jour sur le terrain d’entraînement et dans les matchs, en essayant de m’assurer que nous gagnons des matchs.

« Je m’excuse également auprès du manager et aussi auprès de mes coéquipiers. Et la planche parce que je pense que ce n’était pas le bon moment aussi.

« Et je veux aller de l’avant et m’assurer que nous commençons à gagner des matchs de football et que je performe pour l’équipe de la meilleure manière. »

