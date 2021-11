Chelsea dépasse Liverpool avec un attaquant mortel pour mettre Werner en danger

Chelsea a fait le premier pas et a devancé Liverpool dans la course pour signer un tireur d’élite clinique qui pourrait usurper Timo Werner, selon plusieurs rapports.

Chelsea ont fait un début inquiétant pour la nouvelle campagne. Les Blues sont actuellement au sommet de l’échelle de la Premier League et présentent le meilleur bilan défensif. La défense étanche de Chelsea n’a inscrit que quatre buts en onze matches, mais leur attaque dynamique ne peut être négligée.

Bien qu’il n’ait pas signé le record du club Romelu Lukaku ces dernières semaines, Chelsea est le deuxième meilleur buteur avec 27 buts. Seul l’inspiré de Mohamed Salah Liverpool (31) ont trouvé le net plus souvent.

Les deux camps disposent d’un large éventail de talents offensifs de niveau élite. Néanmoins, de nombreux rapports ont mis le couple en lice pour décrocher un autre attaquant mortel.

Les Rouges et les Bleus ont régulièrement été liés à la sensation du RB Salzbourg, Karim Adeyemi. Le joueur de 19 ans est déjà un international allemand à part entière et a apparemment le monde du football à ses pieds.

Maintenant, deux rapports du média italien Calciomercato ont fourni une mise à jour sur la situation d’Adeyemi.

Le premier article (via le Liverpool Echo) a confirmé que les Reds restaient intéressés par la superstar en herbe. Un déménagement estival en 2022 serait à leur goût, cependant, le deuxième rapport a donné l’avantage à Chelsea.

Via le Hard Tackle, il est noté que Chelsea a » entamé des discussions » avec les représentants d’Adeyemi. Comme Liverpool, ils espèrent décrocher l’attaquant dans la fenêtre d’été de l’année prochaine.

Chelsea a apparemment « l’espoir » de réussir le coup et prévoit de tenir d’autres réunions avec l’entourage du joueur. Le contrat d’Adeyemi avec Salzbourg n’expire qu’en 2024. En tant que tel, il ne sera pas bon marché.

En octobre, la source autrichienne ORF a donné un aperçu des plans de Salzbourg pour Adeyemi. Selon leur rapport, Salzbourg voudra entre 30 et 40 millions d’euros pour Adeyemi. Cependant, ils sont ouverts à sa vente et seront prêts à le laisser partir pour la bonne offre.

Si Chelsea est prêt à débourser la somme souhaitée, l’arrivée d’Adeyemi pourrait causer des problèmes à Timo Werner,

Le rapport Hard Tackle suggère qu’Adeyemi pourrait devenir le partenaire de frappe idéal pour Lukaku. Dans ce scénario, Werner serait obligé d’accepter un rôle moindre au sein de l’équipe ou d’être transféré sur le marché. Les L’Allemand timide serait sur le radar de Barcelone concernant un prêt en janvier.

Cependant, la poursuite d’Adeyemi par Chelsea n’est en aucun cas une affaire conclue. Le RB Leipzig, Séville et l’Inter Milan seraient tous à la poursuite de l’attaquant. Néanmoins, si les rapports sont exacts, Chelsea a volé une marche à ses rivaux.

Chelsea réussit avec une offre de défenseur « astronomique » ?

Pendant ce temps, Chelsea a fait une offre « astronomique » à Fenerbahce pour son défenseur Attila Szalai, le travail étant également effectué à titre personnel, selon des informations en Turquie.

Szalai est devenu une cible pour Chelsea plus tôt ce mois-ci. Ils sont bien conscients de la nécessité potentielle de faire évoluer leur défense. Antonio Rudiger est en fin de contrat à la fin de la saison et devrait partir. Andreas Christensen, Thiago Silva et Cesar Azplicueta approchent également de la fin de leur mandat.

Il reste l’optimisme que certains vont rester. Mais il y a toujours le sentiment que Chelsea pourrait signer un nouveau défenseur pour la nouvelle année.

Szalai est l’une des nouvelles cibles sur leur radar. Il faisait partie de l’équipe hongroise pour l’Euro 2020 après avoir impressionné depuis un transfert en janvier au niveau du club à Fenerbahce. La partie turque devrait réaliser un joli profit sur le joueur de 23 ans lorsque viendra le moment de le vendre. Et ce sera peut-être bientôt

Selon CNN Turk, Chelsea est « sérieux » à propos de la signature de Szalai et a fait une offre « astronomique ». Fenerbahce a évalué leur proposition, d’une valeur de 23,4 millions d’euros (environ 20 millions de livres sterling).

L’accord est maintenant en phase finale, soi-disant, et Chelsea a pu explorer des termes personnels avec Szalai. Ils sont prêts à lui offrir un contrat de six ans qui mettra 4 millions d’euros par saison dans sa poche.

