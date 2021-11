Chelsea désireux de faire de l’homme clé son prochain objectif de contrat alors que les plans ont été révélés

Chelsea est impatient de faire de l’homme clé N’Golo Kante le prochain joueur avec lequel ils entameront des négociations contractuelles, a déclaré un journaliste.

Il y a plusieurs étoiles le blues cherchent actuellement à conclure de nouvelles offres à Stamford Bridge. De nombreux contrats sont sur le point d’expirer soit à la fin de cette saison, soit l’année suivante. Et ils travaillent sur la liste des priorités.

Kante, dont l’expiration avec le club est en 2023, semble être le prochain dans leur ligne de pourparlers.

C’est selon le journaliste de transfert Ekrem Konur. Il a tweeté que les champions d’Europe en titre souhaitaient prolonger son contrat de deux ans.

A un peu plus de 18 mois de la fin, ils veilleront à ce que les discussions avec l’international français commencent bientôt.

Il est sans aucun doute l’un des meilleurs milieux de terrain au monde et n’a montré aucun signe de ralentissement à l’âge de 30 ans.

Kante a déjà eu deux sorts en marge jusqu’à présent cette saison, il est donc compréhensible que Chelsea ne veuille pas s’engager pour son avenir après 2025.

L’option sera prise sur Azpi

Son coéquipier, Cesar Azpilicueta, est l’un des joueurs les plus urgents sur la liste des renouvellements du club. Son contrat actuel prend fin en juin prochain.

Les pourparlers n’ont pas encore commencé avec le joueur de 32 ans non plus. Et avec la fenêtre de transfert de janvier qui approche, Barcelone s’est intéressé.

Cependant, le journaliste espagnol Eduardo Inda affirme qu’il n’y a « aucune chance » que les géants espagnols aient la chance de le signer.

Il rapporte qu’il y a une clause d’extension dans le contrat d’Azpilicueta. Et Chelsea exercera cette option pour le garder dans l’ouest de Londres pour une autre saison.

Le capitaine n’est peut-être pas un titulaire comme Kanté, mais il reste un joueur crucial de l’équipe pour Thomas Tuchel.

Et parce que des frais seraient alors nécessaires pour le signer, Barcelone ne serait plus intéressé à poursuivre sa signature.

Crise des contrats à l’arrière

Bien qu’il ait eu des pourparlers depuis le début de la saison, Chelsea n’a pas encore demandé à l’une de ses stars expirantes de mettre la plume sur papier.

L’arrière central Andreas Christensen a été particulièrement difficile à accepter.

Et le Telegraph rapporte que son avenir n’est toujours pas résolu. Les deux parties ont une nouvelle fois interrompu les discussions sur les modalités et la durée.

Un nouvel accord de cinq ans était sur le point d’être conclu. Mais cela a échoué au dernier obstacle, les ramenant à la case départ.

Avec Thiago Silva sur le point de partir et des discussions avec Antonio Rudiger également en difficulté, il pourrait y avoir une crise défensive à Stamford Bridge.

Le temps presse jusqu’à la nouvelle année où les défenseurs vitaux peuvent négocier un transfert gratuit avec un nouveau club.

