Chelsea détruit et surpasse Gray en tant que tueur en série ? 10z viral

Les téléspectateurs regardent actuellement EastEnders en espérant que la prochaine personne impliquée dans une scène avec Gray Atkins (Toby-Alexander Smith) ne soit pas la quatrième personne qu’il tue.

Récemment, Chelsea (Zaraah Abrahams) a interagi avec Gray après avoir été en mission pour exposer le nouveau beau de Kim (Tameka Empson) Dwayne pour le tricheur qu’il est.

Chelsea et Kim ont commencé à peindre au pistolet “ sleaze ” sur la voiture de Dwayne et quand Gray est sorti de chez lui, Chelsea l’a repéré et a dit à Dwayne que Gray était son “ avocat de mari ”.

Gray a joué le jeu et maintenant les inquiétudes grandissent quant au fait que Chelsea pourrait être le prochain sur sa liste de meurtres.

Mais ces petites scènes pourraient-elles réellement marquer le début de la chute de Gray ?

Tina (Luisa Bradshaw-White) a été tuée par Gray afin d’empêcher que la vérité sur la mort de Chantelle (Jessica Plummer) ne soit révélée, mais Chelsea pourrait-elle réellement rester en vie après avoir découvert que Gray est un tueur en série ?

Avec Chelsea ayant un tueur en série comme père, ce personnage a l’expérience d’être en compagnie de quelqu’un qui veut tuer, ce qui signifie qu’elle pourrait repérer exactement les mêmes traits dans Gray.

Si elle découvre la vérité, Chelsea pourrait-elle abattre Gray sans même qu’il se rende compte de ce qu’elle mijote ?

