Chelsea devient favori pour signer Sergio Aguero alors qu’Arsenal exclut le transfert de l’attaquant sortant de Manchester City

Chelsea est devenu le favori pour signer Sergio Aguero cet été alors que la course pour l’attaquant de Manchester City s’envole.

Le meilleur buteur de tous les temps de City partira à l’expiration de son contrat cet été après dix illustres années à Manchester.

Aguero est une superstar de Man City depuis son arrivée il y a dix ans

Selon le Mail, la hiérarchie de Stamford Bridge a intensifié sa poursuite de l’Argentin, qui a remporté quatre titres de Premier League, une FA Cup et cinq Coupes de la Ligue au cours de son séjour de dix ans à Manchester.

Roman Abramovich souhaite ajouter plus de puissance de feu à ses rangs, malgré des dépenses de plus de 100 millions de livres sterling pour Kai Havertz, Timo Werner et Hakim Ziyech l’été dernier.

Aguero, qui a marqué 257 buts en 384 apparitions pour les Citizens, est considéré comme l’homme qui peut ajouter une qualité bien nécessaire à la ligne de front.

Chelsea a également été lié à la sensation du Borussia Dortmund Erling Haaland, dont le père et agent Mino Raiola s’est entretenu jeudi avec Barcelone et le Real Madrid.

Arteta a exclu un déménagement pour Aguero plus tôt jeudi

Pendant ce temps, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a exclu de faire un geste pour Aguero jeudi.

Les Gunners ont lié Pierre-Emerick Aubameyang à un nouvel accord à long terme plus tôt cette saison et on pense qu’Arteta souhaite maintenant se concentrer sur la promotion de la jeunesse aux Emirats.

Lorsqu’on lui a demandé si les Gunners pouvaient faire un geste pour Aguero », Arteta a répondu:« Non, non, non… nous verrons ce qui se passera avec lui à l’avenir. »

Arteta a également fait l’éloge d’Aguero pour avoir « changé le visage » de City depuis son arrivée.

« Quiconque a été proche de Sergio dirait la même chose », a déclaré l’Espagnol, qui a été n ° 2 de Pep Guardiola à City de 2016-2019.

«Il a probablement été le visage principal ou l’un des trois principaux visages qui ont soulevé ce projet.

«Il faut du leadership, de la qualité, des joueurs pour créer des moments pour commencer à construire un projet comme ils l’ont fait et Sergio est probablement le plus grand visage de ce projet.

«Ce n’est pas seulement la façon dont il joue [but] son charisme, sa personnalité et la façon dont il est. Il est aimé de tout le monde au club.

«C’est triste de voir quelqu’un partir comme lui mais je pense que ce qu’il a fait là-bas, il le sera dans l’histoire.