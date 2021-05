Chelsea dévoile officiellement le nouveau maillot domicile 2021/22, avec un design Nike psychédélique inspiré des années 60, dans une superbe vidéo mettant en vedette la chanson à succès des Zombies avant la finale de la FA Cup contre Leicester

Chelsea a révélé son nouveau kit à domicile pour la saison 2021/22 avec une vidéo brillante, mettant en vedette Callum Hudson-Odoi dansant sur un tube des années 60 du groupe britannique The Zombies.

Les Blues ont officiellement dévoilé le maillot avant ses débuts sur le terrain lors de la finale de la FA Cup contre Leicester City samedi.

Le nouveau kit Nike de Chelsea pour la saison 2021/22 est certainement différent

Le kit Nike psychédélique avec une garniture jaune frappante a été divulgué il y a des mois et les images rapportées du maillot étaient exactes à 100%.

Les Blues ont dévoilé la chemise inspirée des années 60 dans une vidéo brillante mettant en vedette un air classique «Time of the Season» de The Zombies.

Mais alors que nous aimons voir Hudson-Odoi jeter des formes sur les ponts, nous ne sommes pas sûrs de la chemise elle-même.

Et il est sûr de dire qu’il a divisé les fidèles de Stamford Bridge …

Le maillot est très différent des kits domicile des Blues précédents.

La couleur principale est «Lyon Blue», mais cette fois, elle présente les logos «Opti Yellow» plutôt que les couleurs blanches traditionnelles.

Côté design, Nike a opté pour un imprimé intégral en zig-zag et damier – qui serait inspiré des imprimés de style des années 60.

Un col en V est utilisé autour du cou, tandis qu’il y a des rayures jaunes sur les côtés.

Les fans de Chelsea sont divisés sur la conception de leur nouveau kit

Mason Mount modélise le nouveau maillot Chelsea 2021/22

Ensuite, il y a le prix…

Une version fan du maillot – le kit “ stade ” – est au prix de 69,95 £ sur la boutique officielle du club.

La version “ vapeur ” – celle que les joueurs portent réellement sur le terrain avec un tissu plus technique – vous rapportera un énorme 104,95 £.

Même les kits pour enfants sont chers, avec la gamme jeunesse à partir de 44,95 £ pour un kit bébé complet jusqu’à 54,95 £ pour une chemise pour enfants.

Que pensez-vous du nouveau kit, fans de Blues?