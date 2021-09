Chelsea domine mais abandonne l’initiative dans le groupe H après la défaite de la Juventus

Chelsea a dominé la possession à Turin mais s’est effondré sur une défaite 1-0 dans le groupe H de la Ligue des champions après que le brillant Federico Chiesa a marqué juste après la mi-temps pour la Juventus lors d’une victoire 1-0.

La star italienne Chiesa s’est accrochée à un ballon intelligent dans le canal gauche de la surface, après un long ballon en avant, pour frapper à la maison au premier poteau. Et malgré plus de 70% de possession, Chelsea n’a pas pu forcer l’égalisation, les hôtes se hissant en tête du groupe.

Kai Havertz et Hakim Ziyech ont tous deux commencé pour Chelsea à Turin.

Les Blues sont revenus à une formation de 3-4-3 après avoir utilisé le 3-5-2 lors de la défaite 1-0 à domicile en Premier League samedi contre Manchester City.

Matthijs De Ligt a obtenu le feu vert devant la star italienne vétéran Giorgio Chiellini en défense pour la Juve, les hôtes s’alignant avec un dos plat à quatre.

Chelsea a menacé le premier à la septe minute. Marcus Alonso a fouetté dans un coin bas pour que Romelu Lukaku frappe au but, mais Wojciech Szczesny a stoppé la réaction avant de se rassembler à la deuxième tentative.

Chiesa a ensuite saisi une erreur de Mateo Kovacic et a bondi en avant. La star d’Azzurri a dépassé Andreas Christensen mais a tiré son effort juste à côté du poteau gauche.

A la demi-heure de jeu Adrien Rabiot s’est approché d’un tir qui a sifflé au-dessus de la barre. Il a coupé l’intérieur du gauche et a décoché une puissante frappe du pied droit qui, heureusement, n’a posé aucun problème à Edouard Mendy.

Bernardeschi a ensuite décoché un coup franc sur son propre coéquipier Rabiot avant que Chelsea ne menace juste avant la mi-temps.

Lukaku a obtenu un corner de Danilo et du coup de drapeau résultant Thiago Silva a vu son effort bloqué par Matthijs De Ligt.

Le centre d’Alonso a trouvé Silva, mais son effort a été évincé avant que De Ligt ne se jette au rebond.

La Juve n’a cependant pas perdu de temps à mettre le nez devant après la mi-temps.

Redémarrage intelligent

Ben Chilwell a remplacé Alonso à l’arrière gauche, mais la Juve était en tête après seulement 11 secondes de la reprise.

WOOOOOW ! ?? Juste 🔟 secondes après le redémarrage, la Juventus a pris les devants ! Federico Chiesa frappe le ballon à la maison. Une finale emphatique ! pic.twitter.com/TkGaqNQwD9 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 29 septembre 2021

Chiesa martelant le coin supérieur de son pied gauche à bout portant après que Bernardeschi l’ait joué sur la gauche.

La réponse de Chelsea a été bonne et après que Leonardo Bonucci soit intervenu pour empêcher Lukaku d’éclater au milieu, la Juve a presque marqué un but contre son camp.

Kovacic a tenté de jouer un une-deux avec Havertz. Mais la passe en retour de l’Allemand a touché Locatelli et a dévié vers les buts, mais juste à côté du poteau droit.

Bernardeschi a ensuite perdu une glorieuse occasion de porter le score à 2-0 à la 64e minute. Juan Cuadrado a guidé un ballon bas à travers la surface de réparation de six mètres seulement pour que Bernardeschi tire son effort à côté du poteau droit.

Dix minutes plus tard, Sub Callum Hudson-Odoi a fait flotter une croix au milieu. Havertz et Lukaku tentent tous les deux d’aller chercher le ballon et le saut de l’Allemand repousse son Lukaku, qui plante sa tête large.

Lukaku a ensuite tiré un coup au-dessus du bar après que le sous-marin Ross Barkley se soit retourné et l’ait trouvé dans l’espace.

Havertz était ensuite le coupable à la 88e minute lorsqu’il a planté une tête libre sur un centre de Hudson-Odoi loin de la cible.

