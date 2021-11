Chelsea dominera Leicester, Liverpool devance Arsenal, Cristiano Ronaldo marquera le premier pour Man United, Kevin De Bruyne et Gabriel Jesus pour Man City contre Everton

La Premier League est de retour après la pause internationale et les clubs se battront pour les trois points à l’approche d’un programme hivernal chargé.

Ce week-end offre de belles opportunités à divers clubs de mettre de la distance entre eux et leurs rivaux comme la lutte pour le top six, la relégation et les places européennes.

Steven Gerrard, Eddie Howe et Dean Smith prennent tous en charge leurs premiers matchs de Premier League samedi

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils de certains des matchs les plus remarquables…

Leicester contre Chelsea

Chelsea reste en tête du classement avec trois points et sera après une autre victoire pour conserver cet avantage de points.

Leicester a eu du mal cette saison par rapport aux dernières années et n’a pas réussi à s’installer et est actuellement du mauvais côté du tableau.

Deux de leurs victoires se sont succédé en octobre, mais une défaite et un match nul depuis n’ont pas permis aux Foxes de viser le top six.

Seuls deux points séparent sept équipes en lice pour le poste actuellement occupé par Man United à la différence de buts.

Mais l’équipe de Brendan Rodgers est invaincue lors de ses trois derniers matches de Premier League contre les Blues.

Astuce talkSPORT : Chelsea remporte la première mi-temps, la deuxième mi-temps et plus de 2,5 buts à 6,69/1 (Betfair).

GETTY

Chelsea a été en bonne forme de but cette saison avec une pléthore de joueurs inscrits sur la feuille de match

Liverpool contre Arsenal

Liverpool a vu sa séquence d’invincibilité anéantie lorsqu’il a affronté West Ham avant la pause internationale.

Les Hammers ont gagné 3-2 contre la seule équipe qui n’avait pas perdu toute la saison.

Arsenal n’a plus que deux points de retard sur ses adversaires à l’approche de ce match et pourrait se hisser à la quatrième place avec une victoire ce week-end.

Liverpool a cependant la forme dominante sur les Gunners, avec une seule défaite en 90 minutes lors des 15 derniers matches.

La seule victoire d’Arsenal à cette époque était une victoire 2-1 en juillet 2020 lorsqu’ils jouaient à huis clos aux Emirats.

Sadio Mane a marqué le premier but avant qu’Alexandre Lacazette et Reiss Nelson n’obtiennent un retour en première mi-temps pour sceller la victoire.

Avant cela, Liverpool n’avait pas perdu contre Arsenal depuis 2015 et a continué à dominer ces dernières années.

Astuce talkSPORT : Liverpool gagne et BTTS à 13/8 (Betfair).

Jurgen Klopp affronte une fois de plus Mikel Arteta pour un affrontement passionnant en Premier League

Manchester City contre Everton

Manchester City a subi une perte de choc à domicile contre Crystal Palace à la fin du mois dernier.

Ils ont récupéré depuis lors, battant le Club de Bruges 4-1 en Ligue des champions, puis leurs rivaux United 2-0 trois jours seulement après.

Leurs joueurs ont également été en pleine forme sur le plan international, notamment Kevin De Bruyne, marquant un magnifique but pour la Belgique contre le Pays de Galles lors de leur match de qualification pour la Coupe du monde.

Les Citizens ont également un excellent bilan contre Everton après avoir remporté sept de leurs sept derniers matches de championnat avec un total de 21-5.

Le dernier match à l’Etihad s’est terminé 5-0 contre City avec des buts de De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden et Sergio Aguero.

Astuce talkSPORT : Kevin De Bruyne et Gabriel Jesus marquent à 3,93/1 (Paddy Power).

Watford contre Manchester United

Watford a perdu 12 de ses 14 derniers matches contre Man United en championnat, le pire bilan qu’ils aient contre une autre équipe.

Bien que les deux équipes soient en lice pour la victoire, Claudio Ranieri sera après trois points pour aller vers leur combat pour la relégation, mais Ole Gunnar Solskjaer sera également après une victoire pour atténuer la menace d’être limogé.

Cristiano Ronaldo n’est apparu que trois fois contre les Hornets, lorsqu’il jouait aux côtés de son patron actuel, et a marqué deux fois – un penalty et un but en demi-finale de la FA Cup.

Ronaldo a également marqué quatre buts lors de ses cinq dernières apparitions pour United et semble prêt à poursuivre cette course ce week-end contre une équipe contre laquelle il se comporte bien.

Astuce talkSPORT : Cristiano Ronaldo a marqué le premier à 5/2 maintenant 3/1 (William Hill).

