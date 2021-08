Chelsea Draw révèle les lacunes de Liverpool

Jurgen Klopp a passé du temps lors de la conférence de presse à louer les « affaires intelligentes » de Chelsea. L’ancien manager du Borussia Dortmund a supervisé une saison relativement décevante en 2020/21 après le sommet d’une victoire en Premier League lors de la campagne précédente. Les retours des défenseurs centraux Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip ont donné un coup de pouce à Liverpool, et ils ont commencé la nouvelle saison avec une vigueur renouvelée.

Deux victoires consécutives ont suscité un fort optimisme, mais aucun de ces adversaires n’était le champion d’Europe. Ils sont entrés dans le match pour le gagner. Au moment où Anthony Taylor a baissé les rideaux sur un match frustrant, Klopp aurait eu des émotions mitigées à gérer.

Les dix hommes de Chelsea tiennent le fort à Liverpool

Jeu passionnant de la controverse sur Mars

Pendant 45 minutes, ce fut un match de bout en bout avec quelques coups savoureux et des occasions de marquer. Kai Havertz a fait la une des journaux avec une superbe tête. Dos au but, l’Allemand a produit une tête en boucle qui a battu Alisson et a placé le ballon dans le coin le plus éloigné. Chelsea a bien géré le match et il a semblé pendant un moment qu’ils pourraient voir Liverpool.

Tout a basculé sur le coup de la mi-temps. Une mêlée dans la surface de réparation de Chelsea a causé du chaos et s’est terminée avec Sadio Mane frappant le ballon vers le but, où Reece James était sur place pour bloquer. Malheureusement pour l’homme de Chelsea, le ballon a touché sa main. L’arbitre Anthony Taylor, après une rediffusion gracieuseté de VAR, a décidé qu’il s’agissait d’une décision délibérée qui méritait un carton rouge et une pénalité. Mohamed Salah a calmement dépêché la grève, comme prévu. Dans une seconde mi-temps tendue, Chelsea a réalisé une superbe démonstration défensive pour contrecarrer Liverpool et maintenir son invincibilité.

Frustration pour Liverpool

Liverpool a essayé et essayé et essayé, mais en vain. Chelsea, sans aucun doute, était excellent défensivement. Liverpool, cependant, leur a facilité la tâche. Il leur manquait l’incision nécessaire pour trancher le côté bien percé, et les rares fois où ils ont battu la défense, Edouard Mendy était une présence formidable devant le but.

Jurgen Klopp a gardé Harvey Elliott, 18 ans, dans la formation. Avec le départ de Xherdan Shaqiri, Liverpool a désormais moins d’options au milieu de terrain. Havery Elliott a eu l’opportunité après avoir impressionné en prêt chez Blackburn Rovers la saison dernière, et il a bien fait. Il garda sa place, mais ce n’était pas la décision la plus surprenante. Bien que Diogo Jota ait bien commencé la saison, il a été abandonné au profit de Roberto Firmino. Cette expérience s’est terminée avant la mi-temps, alors que le Brésilien a cédé la place à Jota à la 43e minute à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers.

Mo Salah a continué à dériver tout au long du match dans l’espoir d’une situation en tête-à-tête avec un défenseur. L’Egyptien n’a pas eu trop de chance, cependant. Marcos Alonso et Antonio Rudiger ont tous deux bien fait, et le numéro 11 de Liverpool a été en grande partie étouffé. Trent Alexander-Arnold était impérieux au début, mais son influence s’est affaiblie. Les Blues étaient un écrou difficile à casser, et Liverpool a échoué au test.

Manque d’activité de transfert

Liverpool a été étrangement calme dans la fenêtre de transfert cet été, alors même que ses concurrents se sont renforcés. Chelsea a signé Lukaku pour 97,5 millions de livres sterling et est en négociations avec Séville pour signer le défenseur central international français Jules Kounde. Manchester City a signé Jack Grealish pour un montant record de 100 millions de livres sterling en Premier League et reste à la recherche d’un attaquant. Manchester United a fait le plus, en signant le vainqueur de la Coupe du monde Raphel Varane, l’ailier Jadon Sancho et en ramenant Cristiano Ronaldo.

Liverpool a de bons attaquants, sans aucun doute. Salah et Mane sont parmi les meilleurs au monde, et bien que Firmino ait un peu perdu la forme, il reste un attaquant de qualité. Diogo Jota est l’une des meilleures signatures de l’histoire récente, tandis que Harvey Elliott est un excellent espoir. Ils manquent cependant de profondeur avec leur manque de signatures. Ils pourraient se contenter d’un numéro neuf traditionnel du même acabit que Lukaku, tandis qu’un autre ailier remplacerait le défunt Shaqiri.

Le milieu de terrain et la défense de Liverpool sont parmi les meilleurs de la ligue. Virgil van Dijk et Matip ont bien géré Lukaku, qui une semaine plus tôt, avait simplement joué avec la défense d’Arsenal. Fabinho et Jordan Henderson ont été assez bons contre Chelsea, et le fait que Klopp aurait pu amener Thiago, Naby Keita ou James Milner est la preuve de leur immense profondeur. En défense, il pourrait donner une pause au retour sur blessure Robertson à la fin en faisant venir Kostas Tsimikas, tandis que le nouveau défenseur central Ibrahima Konate n’a pas encore commencé un match.

Cette profondeur et cette variété manquent cruellement en attaque. Liverpool est assez bon pour terminer dans le top quatre, mais il reste à voir s’ils peuvent vraiment se battre pour le titre.

