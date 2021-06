Chelsea émet un avertissement sans intervention alors que Man City ajoute Reece James à la liste des cibles de transfert, dont Harry Kane et Jack Grealish

C’est le premier jour des huitièmes de finale, et le tournoi n’en devient que plus intéressant à partir d’ici. Le Pays de Galles affronte le Danemark, les chevaux noirs du tournoi, tandis que les favoris italiens affronteront une équipe autrichienne qui tentera vraiment de s’accrocher. Profitez de commenter! Pays de Galles vs Danemark Emplacement: Amsterdam […] More