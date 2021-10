Chelsea en impasse contractuelle avec la star alors qu’un problème clé demeure

Les détenteurs de la Ligue des champions, Chelsea, seraient dans une « impasse » avec le défenseur Andreas Christensen au sujet d’un nouveau contrat.

Le joueur de 25 ans a fait passer son jeu au niveau supérieur depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en janvier. Aux côtés de son coéquipier Antonio Rudiger, il s’est énormément amélioré et est désormais l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League.

Il est clair que Christensen est vital pour les plans de Tuchel pour l’avenir. Il a déjà fait dix apparitions toutes compétitions confondues cette campagne. L’international danois a ouvert son compte pour la saison lors de la victoire 4-0 de Chelsea sur Malmö la semaine dernière.

L’accord actuel de la star à Stamford Bridge expire en juin. Cela signifie que les clubs rivaux peuvent organiser un accord de pré-contrat avec lui dès janvier.

Chelsea a travaillé dur pour convenir d’une prolongation. Le gourou des transferts Fabrizio Romano a révélé plus tôt ce mois-ci que les termes étaient sur le point d’être finalisés.

Cependant, les dernières nouvelles de Goal sont une lecture inquiétante pour les fans de Chelsea. Ils affirment que les représentants de Christensen n’ont pas été en contact avec le club depuis environ deux mois.

De toute évidence, les négociations sont au point mort – et un problème clé est dans l’esprit du joueur. Il veut être récompensé pour sa forme par une importante augmentation de salaire. Mais les conditions proposées par Chelsea ne correspondent pas à cette évaluation.

Ils feraient toujours de lui l’un des plus bas revenus de la première équipe. Le rapport ne fournit aucune mise à jour sur la reprise des pourparlers entre les deux parties.

Christensen est dans une situation similaire à son homologue défensif Rudiger. Des pourparlers ont eu lieu avec l’Allemand mais un nouveau contrat n’a pas encore été réglé.

Rudiger est conscient de l’intérêt du Bayern Munich et pourrait l’utiliser comme outil de négociation.

Tuchel espère que l’avenir de ses deux stars sera bientôt réglé. Cela aiderait à assurer la poursuite de leurs meilleures performances et lui donnerait la chance de construire une équipe encore meilleure à l’avenir.

Un homme du PSG s’ouvre sur les liens de transfert de Chelsea

Le skipper du Paris Saint-Germain Marquinhos a réagi aux informations le liant à Chelsea.

Le Brésilien aurait été recherché par Tuchel dans l’ouest de Londres cet été. Lors d’un entretien avec Le Parisien, Marquinhos a expliqué pourquoi un déménagement n’a pas abouti : « Ce n’était même pas une offre. En fait, le club a tout de suite bloqué les pourparlers. Cela montre la foi qu’ils ont en moi.

« C’est un honneur pour un club comme le PSG de me faire confiance. Le fait que les autres s’intéressent à moi signifie que je vais bien.

« Cela me donne la motivation de continuer, de booster mes entraînements et de jouer encore mieux. Paris et le PSG sont les seules choses que j’ai en tête.

Marquinhos vise à mener son équipe de stars à la gloire de la Ligue des champions ce trimestre. Ils ont atteint la demi-finale en 2020-21 avant d’être éliminés par Man City.

