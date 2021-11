Chelsea en tête de la course pour la cible du Real Madrid Tchouameni – rapport

Le milieu de terrain défensif de l’AS Monaco Aurélien Tchouameni pourrait être sur le point de quitter le club français d’ici la fin de cette saison 2021-2022 en cours et des clubs comme le Real Madrid et Chelsea sont intéressés par sa signature, selon un rapport de MARCA. En fait, le club basé à Londres est désormais en tête de la course pour son transfert et en a fait une priorité pour la fenêtre de transfert de l’été prochain, selon ce même rapport.

Le Real Madrid porte une attention particulière aux performances de Tchouameni et pense actuellement qu’il pourrait diriger le poste de milieu de terrain défensif pendant de nombreuses années à venir. Avec Casemiro qui aura 30 ans en février prochain, le calendrier convient pour que Los Blancos fasse du milieu de terrain français une véritable cible l’été prochain, même si son transfert devrait être assez coûteux.

Cependant, le Real Madrid considère toujours Kylian Mbappe et même Erling Haaland comme une priorité sur Tchouameni, il est donc probable que Los Blancos finissent par décider de laisser le milieu de terrain défensif français rejoindre Chelsea si la concurrence pour sa signature devient vraiment sérieuse.