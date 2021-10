Chelsea : Eni Aluko précise pourquoi Romelu Lukaku a du mal à marquer des buts

Romelu Lukaku n’a pas marqué lors de ses six dernières apparitions pour Chelsea (Photo: .)

Eni Aluko a exhorté l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku à être plus aventureux dans le but de mettre fin à ses récents combats pour marquer des buts.

Lukaku, qui est revenu à Stamford Bridge cet été après avoir quitté le club de l’ouest de Londres il y a sept ans, a marqué trois buts lors de ses trois premiers matches de Premier League cette saison.

Cependant, l’international belge n’a depuis pas marqué lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues pour les Bleus.

Interrogé sur le manque de forme de Lukaku mardi, le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que le joueur de 28 ans était « fatigué mentalement » après avoir disputé 64 apparitions pour le club et le pays au cours des 12 derniers mois.

Mais l’ancien attaquant de Chelsea, Aluko, pense que le manque de confiance de Lukaku est la raison pour laquelle il n’est pas aussi prolifique que d’habitude.

« C’est un joueur instrumental qui a marqué tellement de buts pour l’Inter Milan pour remporter le titre, il a pris feu pour Chelsea en marquant des buts – il marque des buts pour la Belgique dans la Ligue des Nations », a déclaré Aluko sur BT Sport.

Lukaku a commencé la saison en pleine forme (Photo: .)

« C’est peut-être juste qu’il y pense trop, ces joueurs à la pointe s’ils ne marquent pas dans un match, cela devient une crise et ce n’est pas une crise.

«Je pense que Lukaku doit être un peu plus aventureux, il joue dans la largeur du but, peut-il jouer un peu plus en contre-attaque? Pour la Belgique, parfois, il s’éloigne largement.

«Soyez un peu plus imprévisible, parfois les meilleurs défenseurs comme contre la Juventus, lisent-ils.

« Il prend les bonnes positions mais il s’y accroche maintenant, lors des premiers matchs, il ne le faisait pas. Peut-être qu’il réfléchit trop aux choses. Juste en le saisissant un peu, ce n’est pas une crise parce qu’il se met dans la bonne position.

Lukaku espère revenir sur la feuille de match lorsque le joueur de Chelsea, l’équipe suédoise de Malmö, en Ligue des champions ce soir.



