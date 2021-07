Chelsea entre dans l’offre pour Koundé

in

14/07/2021

Le à 21:07 CEST

Jules Kooundé Il est l’un des centres avec la plus grande projection sur le continent et les grands clubs européens se battent pour l’ajouter à leurs rangs. le Séville se frotte les mains, car le Français a un contrat jusqu’en 2024 et l’équipe qui veut le signer devra se gratter la poche. Pour se faire une idée, selon le portail spécialisé ‘Transfermarkt’, le défenseur de 22 ans est valorisé à 60 millions d’euros.

Deux ans après son arrivée à Nervión, Kooundé veut faire le grand saut dans une équipe qui aspire à tout. Et il n’y a pas de meilleur enchérisseur que l’actuel gagnant du Ligue des champions. Comme rapporté ce mercredi ‘The Sun, l’intention de la boîte de Londres est de rajeunir l’équipe avec l’arrivée de leur propre Kooundé et le milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga. Une proposition qui répondrait aux attentes sportives du joueur. Cependant, il reste à voir comment cet intérêt se concrétise et s’il satisfait également les exigences économiques de l’équipe de Séville.

Kooundé il privilégie le sportif avant l’économique. Tottenham le sait, qui cette semaine a été rejeté par l’environnement du joueur pour ne pas avoir joué le Champions ni offrir le bon contexte pour grandir.

Comme c’est vivant ! Le but de Koundé de l’avant | MÉDIAPRO

Joselu veut jouer pour Séville

La source est directe et limpide. L’agent de l’attaquant, propriété d’Alavés jusqu’en 2022, a reconnu que « Joselu est clair qu’il veut partir cet été & rdquor; et « Séville est la meilleure option & rdquor ;. « Le footballeur veut sortir parce qu’il pense que son étape là-bas est terminée. Je ne sais pas ce qu’Alavés va demander, a poursuivi le représentant, qui a confirmé les conversations avec le Séville.

A Nervión, le tandem Lopetegui–Monchi considère l’attaquant de 31 ans comme le complément idéal à En-Nesyri. Joselu Il dispose d’une clause proche de 20 millions d’euros, mais le contrat se termine l’été prochain.