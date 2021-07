Chelsea envisage l’attaquant de la Juventus Federico Chiesa au milieu des liens avec le Bayern Munich

L’une des grandes histoires du week-end dernier était que le Bayern Munich – et le nouveau patron Julian Nagelsmann – étaient de grands fans de l’attaquant de la Juventus Federico Chiesa.

Les Bavarois, cependant, n’étaient pas le seul club qui serait intéressé par le prêt de la Fiorentina (oui, Chiesa est techniquement prêté par la Fiorentina même si la Juventus n’a pas l’intention de le laisser revenir). Chelsea est maintenant dans le coup pour un joueur que la Juventus a déjà dit qu’elle ne lâcherait pas :

Chiesa, bien sûr, a eu une course phénoménale aux Championnats d’Europe et a à peu près toutes les qualités qui le rendraient attrayant pour à peu près tous les clubs en préparation. Rapide, habile, techniquement excellent et avec une motivation et un désir de marquer, Chiesa ressemble à un ailier prototypique pour le match d’aujourd’hui.

La Juventus ne voudra peut-être pas laisser partir Chiesa, mais le club italien sera-t-il capable de résister à une offre à neuf chiffres des poches profondes de Chelsea ?

Chelsea, bien sûr, poursuit également Erling Haaland du Borussia Dortmund et offrirait entre 150 et 175 millions d’euros au Norvégien.