Chelsea envisage le transfert de janvier pour l’attaquant du PSG avec un problème insoluble

Chelsea est « ouvert » à faire un splash d’attaquant dans la fenêtre d’hiver pour un attaquant du PSG face à une tâche impossible à Paris, selon un rapport.

Chelsea a déboursé un record de club de 97,5 millions de livres sterling pour ramener Romelu Lukaku à Stamford Bridge cet été. Alors que le Belge n’a pas encore tout à fait atteint les sommets qu’il a atteints avec l’Inter Milan, il ne fait aucun doute qu’il sera un rouage clé de la machine de Thomas Tuchel pour les années à venir.

Lukaku est actuellement mis à l’écart pour cause de blessure aux côtés de son compatriote attaquant Timo Werner.

Les deux tireurs d’élite sont les seuls attaquants seniors indéfectibles qui restent dans les livres. Olivier Giroud et Tammy Abraham sont tous deux partis en Serie A, tandis que Michy Batshuayi a rejoint Besiktas en prêt.

Cela a propulsé Kai Havertz au fer de lance de l’attaque de Chelsea. L’Allemand était sur la bonne voie alors que Chelsea se faufilait devant Southampton lors de la Coupe EFL mardi soir. Cela a montré à quel point une profondeur adéquate est vitale pour les clubs qui se disputent plusieurs honneurs.

Peut-être dans cet esprit, Goal (citant un rapport espagnol) affirme que Chelsea lorgne Mauro Icardi du PSG.

L’Argentin, 28 ans, a quitté l’Inter pour le PSG en 2020, mais a eu du mal à trouver un temps de jeu régulier.

Si usurper Neymar et Kylian Mbappe dans le onze de départ de Mauricio Pochettino n’était pas assez difficile, l’arrivée de Lionel Messi a donné à Icardi une barrière presque impossible à surmonter.

En conséquence, Icardi a été pressenti pour passer à autre chose. Tottenham et la paire italienne Juventus et AC Milan seraient tous enthousiastes.

Mais c’est Chelsea qui est lié aujourd’hui, les Bleus étant jugés « ouverts » à sanctionner un raid en janvier.

La question de savoir si Icardi obtiendrait les départs réguliers qu’il recherche à Stamford Bridge fait l’objet d’un débat. Tuchel a parfois opéré avec deux avants cette saison. Bien qu’Icardi ne soit pas connu pour son rythme de travail sans ballon.

Les deux premiers de Lukaku et Icardi pourraient présenter à Tuchel certains des problèmes auxquels Ole Gunnar Solskjaer est actuellement confronté à Manchester United.

Le Norvégien a été critiqué pour avoir sélectionné trop d’attaquants de luxe qui contribuent peu au côté défensif du jeu.

Ni Chelsea ni Southampton n’ont pu trouver de vainqueur alors que le match nul du cinquième tour de la Coupe EFL s’est soldé par des tirs au but. Alors que Mason Mount avait un effort sauvé par Fraser Forster, Theo Walcott et Will Smallbone ont également échoué à 12 yards.

En conséquence, Reece James a marqué le coup de pied décisif – tout comme il l’a fait au tour précédent.

Tuchel a déclaré après le match: «Nous avons eu des changements de dernière minute parce que trois partants potentiels se sont blessés à l’entraînement, donc ce n’était pas prévu comme ça et pas tellement d’options sur le banc.

«Nous savions que c’était la première fois que nous jouions ensemble comme ça et que les choses seraient difficiles contre une équipe qui vous mettait autant de pression comme Southampton. C’était comme ça.

Tuchel s’attend à ce que Cesar Azpilicueta (épaule) soit en forme pour affronter Newcastle samedi. Andreas Christensen reprendra l’entraînement jeudi après une opération à la dent.

Pendant ce temps, Ruben Loftus-Cheek a signalé lundi un certain inconfort à la hanche.

Tuchel a déclaré qu’il se sentait heureux de donner des chances aux autres joueurs et que « chaque compétition est une compétition importante ». Il a ajouté: « Le problème est que nous avons un autre match maintenant en décembre qui est assez complet. »

