Chelsea envisage le transfert de la sensation du Borussia Dortmund Jude Bellingham alors que les Blues reculent devant les frais de 80 millions de livres sterling de West Ham pour Declan Rice

L’adolescent du Borussia Dortmund Jude Bellingham aurait été identifié comme une alternative à Declan Rice alors que Chelsea envisage des alternatives au milieu de terrain de West Ham.

Rice est depuis longtemps liée à un retour à Stamford Bridge, après avoir été libéré de l’académie du club à l’âge de 14 ans.

Bellingham a disputé 29 matches de Bundesliga pour Dortmund la saison dernière et a marqué un but

Thomas Tuchel serait un grand admirateur du joueur de 22 ans, qui a excellé avec l’Angleterre à l’Euro 2020.

Chelsea, cependant, ne veut pas payer les frais de 80 millions de livres sterling demandés par les Hammers pour leur précieux atout cet été, et pourrait rechercher des alternatives moins chères sur le marché.

S’exprimant lors de l’émission Football Terrace sur YouTube, Dean Jones d’Eurosport a déclaré que le club de l’ouest de Londres pourrait se tourner vers le prodige Bellingham dans les prochaines fenêtres au lieu de cibler Rice.

Le contrat de Rice se termine en 2024 et bien que son prix ne fasse que baisser, les Blues pensent que Bellingham a plus de potentiel que l’homme des Hammers et pourrait exceller dans un certain nombre de postes au milieu du parc.

Rice a un prix demandé énorme et son ancien club Chelsea ne veut pas payer le gros prix

Bellingham a rejoint Dortmund pour 25 millions de livres sterling alors qu’il n’avait que 17 ans l’année dernière et a été superbe lors de sa première saison de Bundesliga, aidant le club à se qualifier pour la Ligue des champions et à remporter le DFB-Pokal.

Il a été sélectionné pour l’Euro 2020 mais a été un peu un joueur du tournoi, bien qu’il ait impressionné lors de ses trois apparitions en camée.

Le rapport ajoute cependant que Manchester United tentera de rivaliser avec Chelsea pour la signature de Bellingham.

Les Red Devils ont essayé de signer le jeune avant qu’il ne déménage en Allemagne mais ont échoué dans leurs tentatives, mais il est dit qu’ils relanceront leur poursuite de l’ancien homme de Birmingham lorsque Dortmund sera prêt à vendre.

